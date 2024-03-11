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Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (9-10 marzo 2024)

Los equipos de baloncesto siguen su buena racha

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Redactor en COPE Zamora

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FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º

REAL OVIEDO VETUSTA 1 ZAMORA C.F. 1


FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII

SALAMANCA C.F.U.D.S 1 C.D. VILLARALBO 1


FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B

ZAMORA C.F. “B”-SALAMANCA U.D.S. “B” (Aplazado)

C.D. BENAVENTE 0 ATLÉTICO MANSILLES 1

C.D. ONZONILLA 4 C.D. BOVEDANA 1


FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B

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C.D. GUIJUELO 0 ZAMORA C.F. 4

C.D.LA AMISTAD 2000 3 VICTORIA C.F. “B” 1


FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES

C.D. SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID 2 ZAMORA C.F. 2

C.D. BURGALÉS 6 U.D. SAN LORENZO 0

U.D. TORESANA 2 PUENTE CASTRO F.C. “B” 3


FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO1

UMIA F.C.1 C.D. BOVEDANA 2


FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI

C.D. SAN PIO X 0 C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 6


FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1

A ESTRADA 1 CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S. 2


FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9

C.D.INTERSALA ZAMORA 5 C.D. SEGOSALA 3

C.D.F. VILLAQUILAMBRE-RIVER ZAMORA F.S.(Martes 21.00 horas)


FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1

BEMBRIVE 4 RIVER ZAMORA F.S. 1


FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS

CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 4 RIO DE LA MIEL 5


BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA GRUPO OESTE

C.B. ZAMORA 100 C.B. MORÓN 80


BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE

AZUL MARINO VIAJES MALLORCA 58 C.D. ZAMARAT 60


BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B

CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA 98 C.D. ZAMARAT 65


BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO

B.M. ZAMORA 29 AGUSTINOS ALICANTE 29

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