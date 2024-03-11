Los resultados de la jornada polideportiva en Zamora (9-10 marzo 2024)
Los equipos de baloncesto siguen su buena racha
Zamora
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Actualizado 10:21
FÚTBOL SEGUNDA FEDERACIÓN GRUPO 1º
REAL OVIEDO VETUSTA 1 ZAMORA C.F. 1
FÚTBOL TERCERA FEDERACIÓN GRUPO VIII
SALAMANCA C.F.U.D.S 1 C.D. VILLARALBO 1
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B
ZAMORA C.F. “B”-SALAMANCA U.D.S. “B” (Aplazado)
C.D. BENAVENTE 0 ATLÉTICO MANSILLES 1
C.D. ONZONILLA 4 C.D. BOVEDANA 1
FÚTBOL LIGA REGIONAL JUVENIL GRUPO B
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C.D. GUIJUELO 0 ZAMORA C.F. 4
C.D.LA AMISTAD 2000 3 VICTORIA C.F. “B” 1
FÚTBOL 2ª DIVISIÓN REGIONAL INFANTILES
C.D. SAN AGUSTÍN DE VALLADOLID 2 ZAMORA C.F. 2
C.D. BURGALÉS 6 U.D. SAN LORENZO 0
U.D. TORESANA 2 PUENTE CASTRO F.C. “B” 3
FÚTBOL FEMENINO TERCERA FEDERACIÓN GRUPO1
UMIA F.C.1 C.D. BOVEDANA 2
FÚTBOL FEMENINO 1ª REGIONAL LIGA GONALPI
C.D. SAN PIO X 0 C.D. ZAMORA AMIGOS DEL DUERO 6
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1
A ESTRADA 1 CAJA RURAL ATLETICO BTE F.S. 2
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN GRUPO 9
C.D.INTERSALA ZAMORA 5 C.D. SEGOSALA 3
C.D.F. VILLAQUILAMBRE-RIVER ZAMORA F.S.(Martes 21.00 horas)
FÚTBOL SALA FEMENINO SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 1
BEMBRIVE 4 RIVER ZAMORA F.S. 1
FÚTBOL SALA 1ª DIVISIÓN REGIONAL DE AFICIONADOS
CIUDAD DE TORO PREFABRICADOS DUERO 4 RIO DE LA MIEL 5
BALONCESTO MASCULINO LIGA LEB PLATA GRUPO OESTE
C.B. ZAMORA 100 C.B. MORÓN 80
BALONCESTO LIGA FEMENINA CHALLENGE
AZUL MARINO VIAJES MALLORCA 58 C.D. ZAMARAT 60
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA GRUPO A-B
CULTURAL Y DEPORTIVA LEONESA 98 C.D. ZAMARAT 65
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA MASCULINO GRUPO ÚNICO
B.M. ZAMORA 29 AGUSTINOS ALICANTE 29
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