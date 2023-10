Los problemas de los zamoranos que acuden en AVE a Madrid para trabajar: “Es un vacío”

Un grupo de representantes de los usuarios del tren AVE que une Zamora con Madrid se reunía el mes pasado con el subdelegado del Gobierno en Zamora para exponer la situación actual de un colectivo cada vez más amplio que por razones laborales utilizan de forma cotidiana este tren. Zamoranos que han elegido vivir en Zamora a la vez que trabajan en Madrid, con el objetivo de que la población siga fijándose en nuestra provincia pese a que el mundo laboral sea escaso en comparación con la capital de España.

Durante toda la mañana en el circuito de emisoras de COPE Castilla y León hemos hablado de este tema. ¿Se ha ajustado la oferta a la demanda en estos trenes? ¿Están perjudicando los bonos a los usuarios habituales? Hay servicios de primera hora que están ya completos con una semana de antelación. Hemos buscado a usuarios para que nos cuenten sus experiencias.

El zamorano Raúl Santiago explica a COPE Zamora que la reunión con los representantes del Gobierno de momento no ha servido para nada: “En septiembre nos reunimos con el subdelegado del Gobierno y le transmitimos nuestras preocupaciones. En estas semanas no ha mejorado nada, más bien todo lo contrario. Hasta el 10 de octubre no hemos podido formalizar trenes más allá del 7 de noviembre. Es decir, no hemos podido organizar nuestras vidas para noviembre, diciembre y por supuesto enero. Y hay que tener en cuenta que diciembre siempre es un mes más complicado porque hay más viajeros y nosotros necesitamos organizarnos para trabajar”.

Además, agrega otro de los problemas a los que se enfrenta este colectivo: “Se debe dar solución a la discriminación a Zamora. Cuando quieres sacar un asiento aparecen trenes completos para Madrid Zamora, pero hemos constatado que esto no es el metro de Nueva York, que hay asientos y hasta vagones libres, pero solo están disponibles para los vecinos de Galicia. Es la realidad de Zamora, así nos trata RENFE. Es un vacío total hacia Zamora, nos estamos convirtiendo en esa España Vaciada de la que tanto predican nuestro políticos”, zanja.

Lo que queda claro es que estos usuarios apuestan por Zamora como lugar y modo de vida pero piden garantías para poder hacerlo. Y es que si hubiera más facilidades, seguro que habría muchos más zamoranos que apostasen por este formato, con el beneficio que supondría para nuestra tierra.