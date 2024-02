El juez deja en libertad a Víctor de Aldama: la opinión de los aficionados del Zamora CF

El presidente del Zamora Club de Fútbol, Víctor de Aldama, no irá a prisión. Al menos de momento. La Fiscalía no ha pedido al juez el ingreso en prisión de Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos, ni de los otros tres detenidos, entre ellos Víctor de Aldama, que han pasado a disposición del juez por presunta corrupción en la compra de mascarillas en pandemia. Todos ellos se han acogido a su derecho a no declarar esta mañana y los cuatro han quedado en libertad. Eso sí, en libertad con medidas cautelares. Esas medidas cautelaras consisten en comparecencias periódicas en el juzgado y la retirada del pasaporte.

¿Cómo afecta esto al Zamora Club de Fútbol? Pues en primer lugar, como entidad, hay que dejar claro que no está siendo investigada, no se han producido registros de ningún tipo en sus instalaciones, pero es obvio que la investigación a su presidente afecta de manera directa. Desde el martes, el club tiene sus cuentas bloqueadas, y ahora queda por ver si con la nueva situación de Víctor de Aldama, en libertad, la entidad recuperar la operatividad para desarrollar con normalidad el día a día. De momento las cuentas siguen bloqueadas.

En COPE Zamora hemos querido sacar la derivada deportiva. Por eso hemos hablado con abonados del Zamora, para conocer su opinión, en una temporada en la que, en lo deportivo, las cosas marchan bien, peleando por el ascenso. Miguel Ángel, Paco, Héctor y Marcos repiten la palabra “incertidumbre” ante una situación que supera cualquier situación, máxime en un año en el que lo deportivo estaba marchando por buen camino.

Precisamente, el Zamora emitía ayer un comunicado que dice lo siguiente: “El Zamora Club de Fútbol, ante las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación vinculadas con el presidente de esta entidad, quiere expresar que:

1.Por el momento no se realizarán valoraciones, dado que se trata de una investigación en la que se ha decretado el secreto sobre las actuaciones y desde el club se desconoce cualquier dato al respecto. La información de la que dispone el club hasta el momento es la que ha sido publicada a través de los medios de comunicación.

2.Los equipos y cuerpos técnicos de todas las categorías proseguirán, sin alteraciones, con sus planes de trabajo establecidos.

3.La actividad ordinaria de la entidad seguirá adelante, prestando todos los servicios que requieran nuestros abonados y aficionados por parte del amplio equipo humano que conforma el club”.

Y en lo que respecta a la plantilla y el cuerpo técnico. Pues según la información que hemos podido recabar en COPE Zamora, hay algunos miembros de la plantilla que empezaron a escuchar algún rumor el martes por la noche de la situación del presidente, pero fue el miércoles, mientras entrenaban en el Ruta de la Plata cuando se enteraron del alcance de la situación a través de las informaciones que íbamos publicando los medios de comunicación. El ambiente en el vestuario es de incertidumbre ante el presente y el futuro que puede tener el club. Es cierto que se quieren centrar únicamente en el césped, que es lo que depende de ellos, pero es humano el estar preocupados por lo que suceda.