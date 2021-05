La Guardia Civil recupera una cría de una rapaz de cárabo

La Guardia Civil de Zamora en la tarde del día 11 de mayo de 2021, ?recibe llamada telefónica comunicando la aparición de una cría de un ave rapaz en el interior de un patio de una vivienda en una localidad sayaguesa. ?Trasladados hasta ese domicilio componentes del SEPRONA de esta Comandancia, se observa cómo la referida cría de ave rapaz se trata de la especie carábo “strix aluco”. ?Ante la posibilidad de que la cría de rapaz pudiera correr peligro por encontrarse al amparo de depredadores y de otros animales domésticos, debido al lugar de aparición y otros condicionantes propios de este caso, es recogida y entregada en el CRAS (Centro de Recuperación de Aves Silvestres) de la Junta de Castilla y León en Villaralbo (Zamora). ?

La Guardia Civil agradece la colaboración ciudadana en este tipo de avisos, y recuerda que es habitual que las crías de aves rapaces nocturnas del orden de las estrigiformes (búhos, mochuelos, tecolotes, autillos, cárabos, etc.), abandonen el nido antes de comenzar a volar y pueden parecer abandonados o perdidos, pero nunca deben cogerse las crías de ningún ave, debido al riesgo de ser atacado por los padres como por el bienestar del propio animal, ya que los progenitores siguen cuidando de ellos aunque no sea patente a simple vista. ?Si se cree que en una situación particular pudieran estar en peligro, se recomienda dar aviso a la Guardia Civil o Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, para que valoren la posibilidad de ser recogidos o se dejen en el mismo lugar. La protección de esta ave viene recogida en el Reglamento (CE) no 338/97 del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativo a la protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio.

Así como en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.