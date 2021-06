El Festival Little Opera recupera la normalidad y se consolida como referente cultural del mundo operístico a

El Festival Little Opera fue uno de los escasos festivales de este género que se celebraron en España como consecuencia del coronavirus, este año el Festival vuelve a una práctica normalidad como referente indiscutible en el mundo de la lírica, tanto por su calidad musical al contar con la presencia de algunas de las figuras de gran prestigio a nivel internacional, su popularidad al hacer accesible la ópera a todos los públicos, como por su singularidad al utilizar escenarios no habituales como es en este caso la plaza de la Catedral de Zamora. La sexta edición del Festival Little Opera se desarrollará del 19 al 25 de julio y su programa ha sido presentado hoy en el salón de actos de la Alhóndiga por los concejales de Cultura, Mª Eugenia Cabezas, y Turismo, Christoph Strieder, el diputado provincial de Cultura y Turismo de la Diputación Provincial, Jesús Mª Prada, la jefa del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, Pilar Alonso, el secretario de la Fundación Científica Caja Rural de Zamora, Feliciano Ferrero, y la presidenta de la Asociación Lírica de Zamora y principal responsable de la organización, la soprano zamorana Conchi Moyano.

Todos ellos han destacado la singularidad de esta iniciativa y la calidad de las actuaciones que le convierten en un festival único en su género, lo que certifica la gran acogida que ha tenido en sus tres ediciones anteriores, acercando al público en general a un género musical que no goza de una gran popularidad, como manifestó la concejala de Cultura. Se trata además de un certamen dirigido tanto a los zamoranos como a los visitantes y aficionados de ámbito nacional e internacional, según destacó el concejal de Turismo y "padre" de la iniciativa, que cada vez tiene una mayor repercusión fuera de nuestra ciudad y es ya suficientemente conocido en el mundo artístico internacional, según manifestó Conchi Moyano.

La realización del festival supone además una muestra importante del apoyo institucional al mundo de la cultural en general y de la música en particular, que ha sido uno de los sectores más castigados por la pandemia, al tiempo que se ofrece de nuevo a los ciudadanos y turistas que nos visitan la posibilidad de volver a disfrutar de la música de calidad en directo. En este sentido la concejala de Cultura manifestó que los espectadores pueden acudir a los espectáculos culturales con total seguridad pues se tomarán todas las medidas sanitarias de higiene y de control de aforos para mantener distancias de seguridad, con geles hidroalcohólicos a disposición y con uso obligatorio de mascarilla. Todo ello, siguiendo las directrices que las autoridades sanitarias marquen en ese momento, "pero aunque haya que tomar todas las precauciones del mundo, podremos volver a disfrutar de la música con normalidad", señaló Mª Eugenia Cabezas













En cuanto al programa del Festival contará como en habitual con una gala inaugural, que contará de nuevo con la participación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León dirigida en este caso por el maestro Pedro Bartolomé y con dos grandes cantantes que nos acompañarán, como siempre el viernes por la noche, con 3 óperas de cámara: el sábado por la noche, una apuesta más original y contemporánea con “Lilith, la Luna negra”, en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques; el domingo una matinal infantil, “Guillermo Tell”, en el teatro Elvira Fernández; y por la tarde “Le dernier sorcier” en el Teatro Principal. Y como actividades complementarias habrá un par de conferencias a propósito de las óperas que disfrutaremos, cumpliendo de esa manera la función didáctica y educativa que también tiene el Festival. La primera será el jueves día 22 en La Alhóndiga, y la segunda el sábado por la tarde en el Museo Etnográfico. Estas actividades son completamente gratuitas "para todo aquel que quiera acercarse al mundo de la lírica y noacabe de atreverse"; lo mismo que también será gratuita la gala infantil.

Gracias al apoyo de las instituciones patrocinadoras se mantienen los precios populares y las entradas se podrán adquirirse a través de la pagina web del Festival: https://www.littleoperazamora.com/, donde se activará la venta online en los próximos días. Los importes serán los siguientes: Abono.- 45€ (incluye participación en la degustación de productos de la tierra); Gala lírica.- 20€; Opera en la FRAH.- 12€; Teatro Principal.- de 10 a 25 euros; La Gala infantil es gratuita