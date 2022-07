Faramontanos de Tábara, contra las macrogranjas

Este fue el manifiesto leído por los convocantes.





Una vez más, muchas gracias a todos por venir.

Lo decimos en todas las convocatorias. La Asociación Pueblos Unidos de la comarca de Tábara no es nadie sin todos vosotros; sin todos aquellos que nos habéis estado apoyando desde el primer momento. Todos aquellos que seguís en esta lucha pese a los reveses que sufrimos. El último, ver cómo han entrado las máquinas en la parcela de Faramontanos.

Sabíamos que no iba a ser fácil parar la construcción de la macrogranja porcina. No iba a ser fácil teniendo como tenemos a las administraciones en nuestra contra, esas administraciones que deberían velar por los intereses de los ciudadanos y que solo velan por los propios y por los de las empresas.

No iba a ser fácil con una Junta de Castilla y León, la competente para dar permisos y autorizaciones, que está favor de todos los proyectos de macrogranjas y macro industrias que se instalen en la comunidad autónoma.

El medio rural les queda muy bien para las fotografías de campaña electoral, pero no hacen absolutamente nada por garantizar la vida en nuestros pueblos. Tampoco hacen nada para luchar contra la despoblación. Al contrario, todas las medidas que plantean tienen como consecuencia que los pueblos se sigan vaciando. En definitiva, es lo que buscan.

Durante estos años en los que la Asociación ha estado luchando contra la instalación de las granjas porcinas en Pozuelo y en Faramontanos, hemos escuchado a las autoridades asegurarnos que este tipo de macrogranjas iban a generar empleo en nuestros pueblos. Sin embargo, el tiempo nos ha dado la razón. Ahí está la granja de Pozuelo y no ha creado más que un mísero puesto de trabajo. Pero da igual, la Junta no se sonroja aunque le demostremos que sus argumentos son pura mentira.

Tampoco lo teníamos fácil con ayuntamientos que están a favor de la instalación de macrogranjas porcinas aún cuando sus vecinos claman contra ellas. En Faramontanos de Tábara, donde nos encontramos ahora, hemos oído a la alcaldesa decir una y otra vez que está obligada a facilitar la instalación del proyecto industrial, que nada puede hacer. Sin embargo, no hay que irse muy lejos para ver que si un ayuntamiento rechaza este tipo de proyectos puede tomar medidas que ayuden a evitarlos.

Solo hay que ir hasta Tábara, donde han planteado una ordenanza que ha hecho que los proyectos que se querían implantar en el municipio hayan huido. También en Pozoantiguo, la ordenanza del Ayuntamiento ha paralizado una macrogranja. Estos ejemplos nos demuestran que si se quiere, se puede

Lo que ocurre aquí, en Faramontanos, es que no se ha querido. Por eso no se ha intentado paralizar la macrogranja. Pese a las protestas de los vecinos, el equipo de gobierno con la alcaldesa al frente está a favor de la macrogranja. Dicen que, si no conceden los permisos, cometen una ilegalidad. Lo que no dicen es que hay una diferencia importante entre cumplir con la ley y ponerle una alfombra roja a la empresa, que solo ha encontrado facilidades en este ayuntamiento.

Por no hablar de la actitud, no solo déspota sino oscurantista, de la alcaldesa. La Asociación Pueblos Unidos de la comarca de Tábara le ha pedido en reiteradas ocasiones información sobre el proyecto. Información a la que tenemos derecho y que no se nos ha facilitado hasta que no hemos acudido a la justicia. Y aún así solo nos ha facilitado una parte de la documentación solicitada. Es decir, que ni cuando la justicia la obliga a cumplir con su obligación, lo hace.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Durante los años de lucha contra las granjas industriales porcinas en Zamora hemos aprendido que cuando se quiere frenar un proyecto hay instrumentos para poder hacerlo también desde los ayuntamientos. Pero cuando se está a favor de los proyectos, se colabora con las propias empresas para garantizar que, aunque el proceso administrativo se alargue en el tiempo, y haga años que se presentó el proyecto, sea ahora cuando se puedan iniciar las obras sin que pase nada.

Desde la Asociación Pueblos Unidos de la comarca de Tábara vamos a seguir luchando, no les quepa la menor duda. De momento, exigimos al Ayuntamiento de Faramontanos que nos aporte toda la información solicitada, y que se le ha exigido por vía judicial. A partir de ahí, la Asociación verá qué acciones toma al respecto.

Vamos a estar vigilantes como lo estamos con la granja de Pozuelo. Que se inicien las obras, que se construya la macrogranja y se ponga en funcionamiento no significa que nosotros descuidemos nuestras obligaciones para con nuestros pueblos. Ya lo hemos demostrado, estamos vigilantes ante la producción de purines en Pozuelo y el esparcimiento en las tierras de nuestros pueblos.

Dado que todas las administraciones, empezando por la Junta y siguiendo por los ayuntamientos, afirman que todo el proceso está perfectamente controlado y regulado, nosotros vamos a garantizar que sea así. Sabemos que los purines contaminarán nuestros suelos, nuestras aguas subterráneas y nuestro aire, y el tiempo nos dará la razón, como nos la ha dado con la contratación.

Vamos a seguir luchando y vamos a seguir alzando la voz para dejar muy claro que las granjas industriales porcinas no son el futuro de nuestros pueblos. Queremos un medio rural vivo, saludable y en el que quepamos todos. Contra la despoblación no se lucha llenando los pueblos de cerdos. Lo que estamos consiguiendo es convertir nuestro medio rural en un estercolero, expulsando absolutamente a todos los vecinos.

Así que, ahora más que nunca, los vecinos de la comarca de Tábara levantamos la voz para gritar alto y claro que queremos seguir viviendo en nuestros pueblos.

¡No permitiremos que nos echen!

¡Viva la comarca de Tábara!

¡Fuera las macrogranjas, los cerdos y los purines!

Muchas gracias a todos