La falta de examinadores en Zamora genera importantes esperas para sacar el carnet de conducir

Las autoescuelas atraviesan momentos complicados. No tanto por una falta de alumnos, derivada de la despoblación galopante que afecta a gran parte de nuestra comunidad y en concreto a nuestra provincia. En este caso, nos referimos a la falta de examinadores en Castilla y León que ha provocado un enorme retraso en las pruebas para el examen práctico de conducir en diferentes provincias de la comunidad.

Un problema del que Zamora no es ajena. De hecho, según denuncian las autoescuelas, hay alumnos que se han quedado sin posibilidad de hacer la prueba al no haber suficientes plazas disponibles y tienen que esperar varias semanas. En el caso de la provincia de Zamora, la situación es especialmente dramática, dado que el número de examinadores se ha reducido de tres, más un coordinador, que había meses atrás, a únicamente un examinador, más el coordinador, lo que genera un tapón importante.

Así lo explica a COPE Zamora Leonardo Calvo, que es delegado de la Asociación de Examinadores de Tráfico: “La situación de Zamora es dantesca, han pasado de tener tres examinadores y un coordinador a tener solo un examinador y un coordinador. Además, se da la circunstancia que ese coordinador está a punto de jubilarse”, comenta.

Y ya se sabe que si los alumnos no tienen la certeza de que pueden examinarse, no hacen prácticas y las autoescuelas no pueden facturarlas, generando una parálisis importante en su funcionamiento. Es por ello que desde la Asociación de Examinadores de Tráfico y desde las autoescuelas piden que se convoquen plazas para cubrir estas vacantes y que mantiene al sector y a los alumnos en vilo.