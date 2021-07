Eurostars presenta Valbusenda Hotel Bodega & Spa 5*

¿Te imaginas disfrutar de un auténtico paraíso, con el silencio y una exquisita copa de vino como única e incomparable compañía? ¿Te gustaría sumergirte en un mar de historia, tradición, arquitectura y gastronomía, sin necesidad de atravesar mares y océanos? Si la respuesta es sí, tenemos la escapada perfecta para ti. A tan sólo dos horas de Madrid te espera el Eurostars Valbusenda Hotel Bodega & Spa 5*, un espectacular complejo vinícola ubicado en un entorno inigualable, rodeado de viñedos y acunado por la vega del río Duero, en el corazón de la D.O. Toro. La historia de embrujo y seducción empieza con un flechazo, el que nace de admirar la impactante belleza del paisaje que sirve de marco a este establecimiento único. Y, tras el impacto inicial, llega la explosión de sentidos, la que nos proporcionan las 35 espectaculares habitaciones de este privilegiado enclave y sus extraordinarias panorámicas sobre los viñedos que lo rodean y acarician. Y cuando más fuerte late el corazón, se abre ante nosotros, a modo de antídoto, el curativo espacio del “Wine spa” que ofrece novedosos y exclusivos tratamientos de vinoterapia para conducirnos al anhelando “mens sana in corpore sano”. Imposible quedarse sólo con uno pero, entre los más venerados, el relajante “Waves of peace”, un ritual dedicado al mimo y cuidado del cuerpo para aliviar el malestar general y combatir el estrés; o el tratamiento “Piedra turca & wine massage” en el que, a través de una piedra caliente, se potencian la relajación y la liberación de tensiones. Y cómo colofón a esta experiencia única, difícil renunciar a deleitarse con el completo Spa dotado de circuito de hidroterapia con cinco piscinas interiores, saunas, baño a vapor, sanarium, caldarium, duchas tropicales y de hielo, pediluvio y duchas de sensaciones. En el exterior, para quienes aún no hayan sucumbido al éxtasis de calma y paz interior o a los que necesiten actividad post-relax, les esperan una piscina con solárium, un área fitness y una completa zona deportiva con postas de tenis y pádel. Comer, Beber…Disfrutar Alguien dijo que “el vino hace de una buena comida, una sinfonía” y Dante aseguraba que “el vino siembra poesía en los corazones”. Este exclusivo wine resort ha tomado al pie de la letra estas sabias aseveraciones y, aprovechando las bondades del clima y los recursos de la tierra, ha construido la Bodega Valbusenda. Con una superficie de 6.000 m2 y una impactante y vanguardista estructura, a modo de espejo enclavado en la montaña, el cillero produce alrededor de 200.000 botellas anuales para no dejar a nadie sin este preciado cáliz de tan nobles virtudes. Y como los placeres están para ser compartidos, a los buenos caldos deben acompañarlos exquisitos platos. Por ello, el Eurostars Valbusenda Hotel Bodega & Spa 5* ofrece la posibilidad de disfrutar de la mejor gastronomía en el Restaurante Nube, donde se podrán degustar, hábilmente maridados con vinos de cosecha propia, deliciosos platos, cocinados a fuego lento y respetando la tradición local. Y es que, con el lema “comer, beber…disfrutar”, y gracias a su dotación de salones y espacios, no hay duda de que este hotel se convierte en la mejor elección para la celebración de encuentros de cualquier índole, ya se trate de reuniones profesionales, cenas románticas, banquetes o eventos sociales. Y cuando cae la noche es momento de colocar el reloj de arena en posición horizontal e intentar detener el inexorable paso del tiempo para absorber, un poco más, esas últimas horas del día. Podremos hacerlo degustando un cóctel en La Enoteca Bar & Lounge, contemplando el atardecer en la Enoterraza & Pool Bar o disfrutando de los mejores planes nocturnos en el Spirit Wine Club y el Night Club. La vida es una historia llena de aventuras y sin duda esta, con “V” de Vino, es una de las imprescindibles.