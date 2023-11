El espectacular boletus gigante que ha recolectado un vecino de Zamora: este es su peso

Desde hace años la provincia de Zamora se ha asentado como un referente micológico en la comunidad de Castilla y León, con gran variedad de setas. No obstante, de entre todas las especies, hay una que cobra una especial relevancia por encima de las demás, y es el boletus edulis. Se trata de una de las setas más apreciadas por los recolectores que patean el campo zamorano en busca de este tesoro gastronómico.

Isidro Bordel es uno de estos zamoranos que recorre caminos, senderos y extensión de campo a través en busca de este tipo de seta. Lo hace en el entorno de su localidad, Muelas de los Caballeros. Pero lo que no esperaba era encontrar un boletus de casi tres kilos de peso (2,800kg). Al encontrar esta fortuna gastronómica lo tuvo claro, entregarle la seta gigante a Gladis, su sobrina, y Javier, el marido de Gladis, que regentan un bar en Valladolid, 'El Astrolabio'.





Javier Cabrera explica a COPE Zamora su reacción al ver tamaño espectáculo micológico: “Tan grande no lo habíamos visto nunca. Son casi tres kilos de boletus. Tampoco los tíos de mi mujer lo habían visto tan grande nunca, es una barbaridad”.

Experiencia con los boletus: "De este calibre, ninguno"

El propio Cabrera relata que fue el tío de su mujer quien se topó con este boletus de casi tres kilos: “Conocen muy bien la zona. Tienen un negocio relacionado con la miel en la comarca de La Carballeda, en la zona de Muelas de los Caballeros, y conocen muy bien el monte. Pero es casualidad que se hayan encontrado este boletus tan grande. Me han traído muchos boletus pero de este calibre ninguno”.





Durante estos días, 'El Astrolabio' está siendo lugar de peregrinaje por curiosos que quieren ver en primera persona este boletus gigante y quieren fotografiarse con él. “Es digno de ver, la gente viene a hacerse fotos con el boletus, esto parece un photocall”, bromea Cabrera, el dueño del bar ubicado en Valladolid. Además, agrega que el hongo puede aguantar expuesto alrededor de cuatro días, como máximo: “Lo aguantaré lo que pueda para que la gente lo vea, pero no lo voy a tirar. Nos durará cuatro días, calculo, antes de tener que cocinarlo para que no se estropee. Para guisar, aunque no esté tan duro no pasa nada”.





Por último, a modo de curiosidad, cuestionamos a Javier Cabrera cómo tiene pensado cocinarlo, y explica: “En 'El Astrolabio' cocinamos sin fogones. Cuando las setas nos vienen de primera, les hacemos un carpaccio y luego lo guisamos a nuestra manera. Utilizamos microondas, soplete... Hacemos un guiso tradicional pero sin fogones”, zanjaba, a la vez que reconocía que tres kilos, aunque merman mucho en el guiso, “dan para mucho”.

Usos gastronómicos del boletus

Esta seta es una de las más apreciadas por su sabor y textura. El nombre latino de la seta indica esta característica: en latín edulis significa comestible. Suele emplearse tanto cocinada como en conservas (en vinagre o aceite). La carne de esta seta es blanca (tirando hacia marrón) y compacta, tanto en el sombrero como en el pie, aunque los ejemplares más viejos suelen mostrar una carne más blanda. No suele despedir olores particulares y tiene un sabor bien definido: dulce como el de las avellanas.