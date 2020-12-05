Agenda Deportiva

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A
ZAMORA C.F-SALAMANCA C.F. U.D.S(Domingo 17.30 horas)
FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B-2(Descanso en la competición)
FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III-B
ATLÉTICO PINILLA- ZAMORA C.F (Sábado 12-30 horas)
FÚTBOL JUVENILES PRIMERA REGIONAL SUBGRUPO B-2(Descanso en la competición)
FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5
C.D. AMIGOS DEL DUERO (Descansa)
FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 2
C.D.E, LEGANÉS F.S.-ATLÉTICO BTE F.S.(Sábado 16.00 horas)
FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN(Descanso en la competición)
BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”
CIRCULO GIJÓN BALONCESTO-C.B.ZAMORA(Sábado 20.00 horas)
BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA(Descanso en la Competición)
NISSAN GRUPO DE SANTIAGO-VIRGEN DE LA CONCHA CAJA RURAL(Sábado 12.45 horas)
BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA
SPAR GIRONA- C.D.ZAMARAT (Lunes 19.30 horas)
BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA
AMENABAR ZARAUTZ- B.M. ZAMORA (Sábado 19.30 horas)