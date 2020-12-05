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    Agenda Deportiva

    El Ruta de la Plata El domingo rivalidad regional entre el Zamora y el Salamanca C.F.-U.D.S

    Ruta de la plata

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 04 dic 2020

    FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B GRUPO 1º SUBGRUPO A

    ZAMORA C.F-SALAMANCA C.F. U.D.S(Domingo 17.30 horas)

    FÚTBOL REGIONAL DE AFICIONADOS GRUPO B-2(Descanso en la competición)

    FÚTBOL LIGA NACIONAL JUVENIL GRUPO III-B

    ATLÉTICO PINILLA- ZAMORA C.F (Sábado 12-30 horas)

    FÚTBOL JUVENILES PRIMERA REGIONAL SUBGRUPO B-2(Descanso en la competición)

    FÚTBOL FEMENINO PRIMERA NACIONAL GRUPO 5

    C.D. AMIGOS DEL DUERO (Descansa)

    FÚTBOL SALA SEGUNDA DIVISIÓN GRUPO 2

    C.D.E, LEGANÉS F.S.-ATLÉTICO BTE F.S.(Sábado 16.00 horas)

    FÚTBOL SALA TERCERA DIVISIÓN(Descanso en la competición)

    BALONCESTO MASCULINO LEB PLATA LIGA REGULAR “OESTE”

    CIRCULO GIJÓN BALONCESTO-C.B.ZAMORA(Sábado 20.00 horas)

    BALONCESTO MASCULINO LIGA EBA(Descanso en la Competición)

    NISSAN GRUPO DE SANTIAGO-VIRGEN DE LA CONCHA CAJA RURAL(Sábado 12.45 horas)

    BALONCESTO FEMENINO LIGA ENDESA

    SPAR GIRONA- C.D.ZAMARAT (Lunes 19.30 horas)

    BALONMANO DIVISIÓN HONOR PLATA

    AMENABAR ZARAUTZ- B.M. ZAMORA (Sábado 19.30 horas)

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