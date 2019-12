Verónica, una profesora de Valladolid se deja la piel para enseñar el cuerpo humano para enseñar el cuerpo humano. Se presentó en el colegio María Teresa Íñigo de Toro con un disfraz anatómico de cuerpo entero. No era la primera vez que se caracterizaba de una temática para enseñar. La educadora de secundaria se justificaba diciendo: "No hay aprendizaje si no hay motivación".