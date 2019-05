Vox desmiente a Luis Tudanca: “Ni el PP nos ha ofrecido consejerías, ni nosotros a ellos”

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, acusó a Alfonso Fernández Mañueco de estar “dispuesto” a pactar con Vox. Tudanca llegó, incluso, a asegurar que el líder de los 'populares' había ofrecido consejerías a la formación que dirige Santiago Abascal. “Quiere que entre en el Gobierno”, afirmó. A lo que el líder de los 'socialistas' advirtió que “van a tener que pasar por encima nuestro para que Vox tenga la más mínima influencia en esta Comunidad”.

A su paso por Herrera en COPE Valladolid, Jesús García-Conde, candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, ha desmentido a Tudanca. “Ni el Partido Popular nos ha ofrecido consejerías, ni nosotros a ellos”. García-Conde ha tirado de ironía y le ha lanzado otra “primicia” al candidato del PSOE a presidir el Gobierno autonómico: “Tampoco se las vamos a ofrecer a Tudanca”.

Preguntado por un posible pacto a la andaluza, tras las elecciones autonómicas del 26 de mayo, García-Conde no ha cerrado del todo la puerta a Ciudadanos. Aunque sí ha puesto como condición que la formación naranja se pase a la “racionalidad” y abandone “ese mantra de que con Rivera no, pero con Igea sí”. Para el candidato de Vox a presidir el Gobierno autonómico esa racionalidad no podrá venir de la mano de la Memoria Histórica, la Ley de Diversidad Sexual o un incremento del gasto, pero sí de una mayor libertad de los padres para elegir qué educación quieren para sus hijos.

García-Conde no considera “para nada” que el efecto Vox se haya desinflado y confía en mantener “al menos” los mismos votos que consiguió su formación en las elecciones generales del 28 de abril.