PP y Vox en Castilla y León defienden la solidez del gobierno pese al órdago de Santiago Abascal

Es sólido, es estable...funciona.PP y Vox parecen ajenos al órdago lanzado por Santiado Abascal a las comunidades cogobernadas que se planteen acoger población inmigrantes. Ha asegurado que daría por rotos los acuerdo de gobierno en aquellas regiones que no utilicen los medios a su alcance para evitar la distribución de 'menas'. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha recordado que Castilla y León es solidaria, “que nadie lo dude, vamos a estar a la altura de esta situación a pesar de la incompetencia del gobierno de Sánchez”.

La crisis migratoria y del debate político que lo acompaña ha puesto en el disparadero a las comunidades donde cogobierna Vox. La tesis nacional aboga por romper allí donde no se controle la entrada de población inmigrante, sin embargo en Castilla y León esa amenaza no ha hecho más que afianzar la alianza. En los planes de PP y Vox no entra hacer saltar por los aires el pacto de gobierno especialmente porque en el documento que ambos firmaron antes de que cristalizase el gobierno firguran dos puntos sobre la política migratoria: “el que habla de la solidaridad en todas las comunidades autónomas, pero también el que habla de la inmigración ordenada y de la integración social y laboral”, ha apuntado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

Un pacto que funciona

“El pacto funciona y nuestra idea es seguir manteniéndolo en el fututo”, ha afirmado el portavoz de la Junta. Su socio de gobierno, el vicepresidente y portavoz de Vox en Castilla y León, Juan Garcia Gallardo, ha asegurado: “un gobierno sólido que aporta estabilidad política en nuestra comunidad”.

También ha acusado a la oposición de querer atacar al gobierno de estas dos formaciones, según él, con “fuegos de artificio, ruido y maniobras de distracción”.

Política migratoria

Recién incorporado de una baja paternal, el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, ha regresado al ruedo con una comparecencia en las Cortes donde ha hablado de la necesidad de controlar la inmigración. “Insistimos en la necesdad de acabar con el efecto llamada, reforzar los controles fronterizos e imposiblitar la residencia legal en España a auqellos que han venido nuestro país sin llamar a la puerta”, ha enfatizado.

Según el vicepresidente, el descontrol migratorio, el deterioro de los servicios públicos, la inseguridad y la falta de tranquilidad en los barrios son algunas de las consecuencias.