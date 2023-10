La vida de Samba en Valladolid cinco años después de abandonar Mali: “No quiero moverme de aquí”

421 personas han solicitado protección internacional en Valladolid en 2021, últimas cifras publicadas por el Ministerio del Interior. La mayoría procedentes de Colombia, Venezuela, Afaganistán, Marruecos o Mali. En este país africano son 32 las personas que solicitaron asilo entre 2022 y 2023. En su día, lo hizo Samba que hoy tiene 34 años. Llegó a Valladolid hace cinco. Antes, pasó tres años en Argelia, huyendo de la inestabilidad de su país y con el objetivo claro de tener una vida plena. Ha sido posible de la mano de Accem que no sólo le ha acompañado en un camino, no exento de dificultades. Hoy no sólo trabaja, sino que sigue estudiando. Es intérprete en la ONG que le brindó una segunda oportunidad.

Las personas que llegan en busca de asilo, han pasado por situaciones difíciles como persecuciones o amenazas contra su vida. Cuando se les acoge, la atención se centra en su integración sociolaboral, jurídica y psicológica. #ConLxsRefugiadxshttps://t.co/YW86UO1yB4 — Accem (@Accem_ong) October 11, 2023

Después de cinco años, tiene una vida totalmente estable y normalizada. “Ha sido un proceso muy difícil. Tardé tres años en llegar a España. Mi objetivo era venir”, nos explica en el Mediodia de COPE. Se siente querido y acogido en Valladolid, no se plantea regresar. “Me gustaría seguir viviendo aquí. Tengo una vida estable. Estoy trabajando y estudiando. Es un país que me ha gustado siempre”, nos comenta. Se siente acompañado y querido, “tengo a personas que me apoyan y son buenas personas. Estoy en casa aquí”.

Refugiados en cifras

Como él, hay 1.200 personas refugiadas que han sido gestionadas o atendidas por Accem Castilla y León, solicitantes de refugio o de asilo.

Los países de origen son fundamentalmente de Ucrania, Siria, Afganistán o Venezuela. A Valladolid llegarán además más de un centenar de refugiados nicaragüenses que serán reasentados en Valladolid dentro del programa piloto de migración laboral. Las familias llegan con contratos de trabajo en el sector de las energías renovables y se instalarán en la zona de Navabuena. En este proyecto de migración regular participan Accem y la Diputación de Valladolid con el objetivo de atender a un colectivo con necesidades de protección internacional en Costa Rica.

Para este primer programa fue preseleccionado un grupo de familias, la mayoría de tres y cuatro miembros, a las que ofrecerán contratos de trabajo. Los contratos son todos en el sector de las energías renovables, en la provincia de Valladolid, concretamente en la zona de Navabuena, donde se prevé una planta solar. Estas personas han sido preseleccionadas en colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), y con la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), a través de las oficinas de dichos organismos en Costa Rica.

Proceso de acogida

Para la acogida y primera instalación de estas personas a su llegada a España se establecerá un programa de acompañamiento desde la Secretaría de Estado de Migraciones, que consistirá en actuaciones de ayuda a la búsqueda de vivienda y de acceso a la educación y a la sanidad.

Este programa será desarrollado por Accem en colaboración con la Diputación de Valladolid y varios ayuntamientos de la provincia, entre ellos, Medina de Rioseco, Villanubla y Cigales. En concreto, la Diputación de será la responsable del seguimiento de las familias a través de los CEAS, además de poner a disposición de las personas acogidas tanto programas complementarios de formación como las diferentes vías de ayudas y subvenciones establecidas desde el Área de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades.