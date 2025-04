Víctor, un estudiante de Derecho en Valladolid que aprovecha las vacaciones de Semana Santa para trabajar en bar de familiar: “Me ayuda”

La Semana Santa supone un impulso económico para Castilla y León y de generación de empleo. Valladolid es una de las provincias de Castilla y León donde se firmarán más contratos durante estos días. Alcanzará las 1.005 firmas, un 6,3 por cientos más que en 2024. Contratos que son eventuales pero que algunos estudiantes como Víctor Rodríguez aprovechan para conseguir unos ahorros y pagarse sus estudios. Durante estos días trabaja con padre y a su hermano en el bar familiar, la Taberna Los Moros.

“Me ayuda un poco a seguir pagándome la carrera con lo que voy sacando en Navidades y en Semana Santa en el bar. Y también a coger un poco de experiencia en el ámbito de la hostelería por si algún día cuando acabe la carrera tengo que trabajar en algún bar por ahí”, nos explicaba Víctor en COPE.

Victor tiene 21 años y estudia Derecho. Es la tercera Semana Santa que les echa una mano y nos ha contado en COPE cómo es trabajar con su padre. “Hablamos un poco porque cuando hay mucha gente está de allí para allá todo el rato pero tienes la confianza si tienes alguna duda preguntarle. Algún precio no pasa nada porque a lo mejor te corrige él rápido porque está atento y luego te va dando el indicaciones para ayudarte”.

Los tres años ayudando a su padre ya le han dado experiencia y cada vez se siguiente más seguro, por ejemplo a la hora de hacer las cuentas. “Para cobrar las hago más suelto, también con la clientela los que atiendo pues a lo mejor no se me nota tanto los nervios. Más suelto a la hora de poner los vinos porque me acuerdo que al principio o echaba mucho o echaba poco pero ahora ya más o menos tengo las medidas”, argumenta.

Las contrataciones en Castilla y León durante la Semana Santa

Este año se firmarán más de 5.400 contratos en Castilla y León durante la Semana Santa. Es un 2 por ciento más que en el año anterior, según las previsiones de Randstad. La mayor parte de esos contratos son en el sector de la hostelería para ocupar puestos de cocineros, jefes de sala o camareros. Aunque no solo en ese sector, crecen las contrataciones también en el sector del transporte y logística.

Los datos son similares a los del año pasado. Jesús Fernández Lima, director regional de la zona norte de Trabajo Temporal de Randstad, no ha explicado en Herrera en COPE que por estas fechas siempre sube las contrataciones por la llegada de turistas y eso supone crear nuevas oportunidades laborales.

“Es un sector que está en crecimiento y que cada vez demanda más profesionales y si las plantillas están ajustadas ahora necesitan un refuerzo puntual. Se pueda incrementar por ese volumen de la expectativa de demanda, si que es un poquito continuista la tendencia con respecto a años anteriores de leve crecimiento”, explica Fernández.

Por provincias, Valladolid y Salamanca son las que concentran el mayor número de contrataciones durante la campaña de Semana Santa. Valladolid alcanzará las 1.005 firmas, un 6,3 por ciento más que en 2024, mientras que Salamanca registrará 1.240 contratos, aunque con un leve descenso del 1,6 por ciento.

Son contratos eventuales porque la demanda de personal es por una necesidad muy puntual pero pueden ser el principio de un futuro contrato más estable. “Sirve para empresario conozca al trabajador y después pueda contar con él para otras campañas de futuro y por qué no hacer un contrato incluso indefinido. Siempre es una buena oportunidad para que el trabajador muestre su habilidad, su pericia en este contrato temporal y que luego pueda tener oportunidades a futuro”, explica el director de Randstand.