¿Es Valladolid una ciudad limpia?

Un informe del Procurador del Común recomienda al Ayuntamiento de Valladolid a redoblar el esfuerzo para mantener limpia la zona centro de la ciudad, especialmente Coca, Cantarranas y San Miguel. Los vecinos se quejan porque la estampa es insoportable ya desde la noche del jueves. A los restos de copas se suma el rastro fisiológico de quienes no tienen prisa por regresar a casa. Hemos hablado con Julia, es conserje en el número cinco de la céntrica plaza de Martí Monsó: “Te orinan en el felpudo, dejan todo...me da vergüenza contarlo todo”.

Los portales de esta zona de ocio se convierten refugio de los amantes de la fiesta nocturna. El olor es insoportable. Hay restos de orina y de vómitos. Nos lo cuenta una vecina del entorno con quien nos hemos topado en la céntrica plaza: “en la puerta de casa se hacen pis, vomitan...”

La limpieza en la zona centro tiene horario continuo y saben bien con lo que se encuentra desde el jueves, “vómitos, heces...lunes, martes y miércoles es distinto, pero al ser centro, exige mucho más limpieza que en los barrios”.

Sanciones por miccionar en la vía pública

La Policía Municipal formuló el pasado año 40 denuncias el año pasado en las zonas de copas por infracciones como orinar en la vía pública. Hacerlo te puede suponer 60 euros si es la primera vez y si reincides irá subiendo hasta los 750 euros. Los policías van de paisano. Alberto Palomino es el concejal de seguridad y nos ha explicado que las sanciones han crecido y explica que la vigilancia la realizan los agentes de paisano, “tenemos que ver a las personas hacer lo que no deben”.

¿Está la plantilla de peones dimensionada?

Con un informe del Procurador del Común que sugiere al Ayuntamiento a redoblar la limpieza en la zona centro de la ciudad y con unos 40 peones temporales que finalizan su contrato este próximo mes de junio, el área que dirige Alberto Palomino, seguridad y limpieza, tiene por delante la tarea de solventar el déficit de personal de limpieza de nuestras calles. Los propios trabajadores temen que estas sustituciones no lleguen a tiempo y que se una a la llegada de las vacaciones. “Tienen que entrar nuevos compañeros para sustituir a los que terminan en junio, pero no se sabe cuándo. Lo mismo nos encontramos en julio con las vacaciones y no hay personal”, nos explica una trabajadora municipal.

Por su parte, Alberto Palomino explica en COPE que el procedimiento administrativo no es inmediato. El proceso relevo solo puede darse una vez que han finalizado sus contratos. “Son incorporaciones temporales para sustituir a los que vencen el contrato y por otro, para sustituir en las vacaciones”.

¿Están más limpios los barrios?

Esto en el centro, pero se cuida del mismo modo la limpieza en los barrios. Nos hemos acercado a Delicias. En el Paseo San Vicente, hay un auténtico crisol de contenedores a las puertas de un tienda de electrodomésticos. Un muestrario que no impide que la basura se acumule fuera a lo que hay que sumar contenedores de aceites ya usados y restos orgánicos. En verano, los comercios del entorno se llenan de insectos atraídos por el olor. Luis Trapote es el presidente de la asociación de vecinos de Delicias explica en COPE que la limpieza es muy deficiente en el barrio. “Valladolid y Delicias, limpieza nula. El camión de riego, desaparecido en combate. Olores inaguantables”, lamenta.