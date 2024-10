El testimonio de la madre de un niño con leucemia: “Vivir en la cara B”

Lucas tiene seis años y con sólo cuatro fue diagnosticado con leucemia. Es el cáncer infantil más frecuente, la mitad de los que se detectan al año en Castilla y León. Cada año se diagnostican entre 55 y 60 casos de cáncer en menores. Su madre Marta no veía su hijo de la misma manera. La picadura de un insecto se complicó, tuvo que soportar muchas curas, pero el niño no terminaba de remontar. Los médicos no apreciaban síntomas preocupantes, tampoco en casa, salvo Marta. Fue al palpar un pequeño bulto en el abdomen de Lucas cuando regresó al hospital. Nunca olvidará el momento en el que recibieron el diagnóstico. “Te meten en un cuartito y te dice el doctor: ¡Tu hijo tiene leucemia! Llorar, no. ¿Qué hay que hacer?"

Fue en 2022, desde entonces Lucas ha tenido que someterse a un duro tratamiento y muchos ingresos hospitalarios. No ha sido un camino sencillo, pero de todo se aprende, nos cuenta Marta. Ahora están en la cara B de la vida. Han conocido a muchas familias durante los ingresos de Lucas. “Y de todas las familias aprendes algo, hasta de la madre de la que dices, o me cambian de habitación o la lanzo por la ventana. Incluso de eso aprendes”, ha comentado.

“Vivir en la cara B de la vida”

Marta lo llama “vivir en la cara B”. Todo el proceso les ha hecho ver desde otra perspectiva la vida. En su casa, nos cuenta en Herrera en COPE, son amantes de la música y hace un símil sobre la cara A, donde están los temas más comerciales y conocidos, y la cara B, los que menos gustan, pero a los que si dedicas un poco, te enseñan algo. “Es una sociedad que va a toda prisa y no damos importancia a las cosas importantes. Valoras las cosas pequeñitas y te das cuenta de que tienes una familia muy bonita, a lo mejor no vives donde quieres, pero todo aporta”.

Para Marta el diagnóstico les hundió, per consiguieron levantarse. “Empiezas a compartir y a dar gracias, porque he aprendido a ver la vida de otra manera que sin ello no lo hubiera visto”.

Los tratamientos que se aplican en los casos de leucemia infantil buscan eliminar todas las células leucémicas, pero también las células inmunitarias de recuerdo. Esto supone que, tras el tratamiento, hay que revacunar a los niños.