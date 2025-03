TecnoVitae apoya a un joven investigador para avanzar en una legislación única sobre Inteligencia Artificial en sanidad

La Fundación TecnoVitae ha concedido la Beca CTS al proyecto “Artificial Intelligence in the European Healthcare Sector: Analysis of its Ethical and Legal Integration“, liderado por Fernando Cagigas Villar (AIR Institute) en colaboración con María Flores Ceballos (BISITE Research Group) y Alberto López Tejerina (AIR Institute).

Este trabajo se distingue por su enfoque integral y multidisciplinar en la aplicación de la inteligencia artificial en el sector sanitario europeo. Su relevancia radica en la necesidad de establecer un marco ético y regulador común, alineado con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y el European Health Data Space (EHDS), garantizando que el desarrollo tecnológico respete principios esenciales como autonomía, equidad y transparencia. “Todos estamos de acuerdo en que un mal diagnóstico recae en el médico, pero, ¿y si se ha apoyado en Inteligencia Artificial y ha errado, en quién recae?, se pregunta Cagigas, “la ley no recoge este supuesto”.

“Nuestra labor como ingenieros investigadores y proponer un marco común, así como una propuesta de legislación con recomendaciones para que en el futuro se promulgue una ley específica”, comenta.

El equipo de investigación, compuesto por expertos en inteligencia artificial, biomedicina y matemáticas aplicadas, aporta un sólido respaldo técnico y metodológico para abordar los desafíos éticos y legales en la integración de la IA en la sanidad. Además, la vinculación del proyecto con instituciones de referencia como BISITE Research Group y AIR Institute refuerza su viabilidad y proyección de impacto.

La originalidad, el rigor científico y la aplicabilidad de esta investigación reflejan los valores que la Fundación TecnoVitae promueve a través de la beca CTS, impulsando la innovación responsable y el desarrollo de tecnologías que contribuyan al bienestar social.