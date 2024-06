Revive gracias al corazón de un joven de 17 años: "No quería que nadie muriera para salvarme"

Juan José, tiene 66 años y hace 8 años fue trasplantado de corazón en el Hospital Clínico de Valladolid. Era bombero en Medina de Rioseco, se empezó a sentir cansado y en marzo del 2016 lo trataron con antibióticos de lo que creían que era una gripe, una vez terminado el antibiótico, empezaron a hacerle pruebas y descubrieron que había algo más. Fueron días y días empeorando hasta que llegó un corazón para él. Nos ha contado emocionado en Herrera en COPE que recuerda aquel día triste pero a la vez bonito, tras una tarde de muchas pruebas. “Nos dijo que había un equipo médico volando para extraer el órgano, entonces todo el personal de la REA, más el médico y yo, rompimos a llorar”, explica.

Juan José recibió un corazón de un joven de 17 años, dice que a él le ha devuelto a la vida pero que no hay día que no piense en su donante y en la familia que en esos momentos tan duros tomaron la decisión. “Desde el primer día dije que no quería que muriera nadie para yo poder salvarme”,argumenta.

Cuando llegó su nuevo corazón “estaba en las últimas” porque llevaba casi un mes con la asistencia puesta y los demás órganos iban perdiendo. También perdió masa muscular y había días que hasta “perdía la ilusión” porque veía que se terminaba el tiempo.

Tiene que tener cuidados diarios como mucha limpieza y la alimentación además de revisiones periódicas, ahora cada seis meses. Al principio todos los meses le hacían una biopsia en el corazón en la que le sacaban “siete muestras” de cada ventrículo y mucha medicación para prevenir infecciones. Hace apenas unos días ha pasado su última revisión y todo está bien.

Casi 200 trasplantes de órganos en los hospitales públicos de Castilla y León en 2023. La donación se coordina a nivel nacional, por eso no todos los órganos generados en una autonomía, se utilizan en ella. El año pasado, hubo 109 nuevos donantes, los mismos que en 2022. Se generaron 186 riñones, 85 hígados, 15 corazones, 57 pulmones y 10 páncreas. Por hospitales, donde más donantes hubo fue en Valladolid, seguido de Burgos y Salamanca.

“Tengo una calidad de vida superior a la que tenía antes del trasplante”

Emilio Bautista se sometió a un trasplante de corazón hace 25 años en Coruña. No pudo hacerlo en Castilla y León porque en los hospitales de la Comunidad, no se realizaban. Es de Valladolid y desde hace 20, pasa ya las revisiones aquí. Nos ha contado que tiene una calidad de vida superior desde que se sometió a la operación. “Tuve varias complicaciones, pero como tónica general la recuperación es muy rápida y muy eficaz. Cuando a uno le cambian el motor todo vuelve a funcionar”, nos cuenta.

Emilio es además el presidente de la Asociación de Trasplantados de Corazón de Castilla y León. Tenía un problema valvular, nos ha contado en Herrera en COPE Valladolid. Le habían operado cinco veces antes del trasplante. Como las intervenciones no dieron el resultado pretendido para llevar una vida de calidad, decidieron sumarle a la lista de espera para recibir un corazón. Le llamaron y después de varias complicaciones, todo fue bien. No sabe quien fue su donante y cree que además, averiguarlo, como ya ha ocurrido con algunos trasplantados de la asociación, puede provocar “un fuerte choque emocional”.

Castilla y León, líder en donaciones de órganos



Castilla y León sigue registrando números de récord en donaciones y trasplantes de órganos. En 2023 se han realizado 139 implantes renales, 74 al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y 65 en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El centro salmantino ha realizado además 10 trasplantes renales y otros 7 de páncreas-riñón.

Más de 100 profesionales intervienen en un proceso de donación de órganos desde que se inicia hasta que termina el trasplante. El órgano que más se dona es el riñón y el menos frecuente es el corazón porque los donantes tienen que ser jóvenes para poder hacerlo. El proceso es complejo, nos ha explicado el coordinador de trasplantes del Hospital Río Hortega de Valladolid, Pedro Enriquez. Nace con la voluntad de poder donar después de haber fallecido. La mayoría de las familias dicen que sí, lo que ha cambiado es cuándo poder hacerlo. “Clásicamente se pueden donar los órganos cuando fallecíamos de muerte cerebral, un paciente con daño cerebral grave pero hoy en día cualquier forma en la que fallecemos puede ser susceptible de donar los órganos por ejemplo, cuando se fallece en un hospital por una parada cardíaca”, ha explicado Enriquez en COPE.