El presidente de la Audiencia de Valladolid suspende sin paliativos al Ministerio por el maltrato sistemático

Un suspenso sin paliativos. El presidente de la Audiencia de Valladolid, Javier Carranza, no tiene dudas a la hora de calificar la gestión del Ministerio de Justicia. En declaraciones a Herrera en COPE califica de “maltrato sistemático” del poder legislativo. “La Justicia es la hermana pobre de la democracia. No se han realizado las inversiones necesarias porque los distintos partidos políticos no han tomado decisiones adecuadas para tener un sistema judicial moderno, ágil, eficaz y bien pagado”, apunta.

No cree que se haya llegado al colapso. A su juicio se está manteniendo el servicio por el esfuerzo de todo el colectivo. “Y así va a seguir haciéndose”, apostilla. Dan por perdido el actual año judicial, pero no solo como consecuencia de las huelgas encadenadas, sino porque “hace falta una dotación adecuada, material y retributiva. Ha estado dejada demasiado tiempo”.

Reflexiona sobre el hecho de que la Justicia no da votos, “pero eso no significa que no sea un servicio esencial” y argumenta: “los ciudadanos no se han movilizado solicitando más medios materiales y humanos, pero cuando tenemos un conflicto jurídico, se dan cuenta de lo que ocurre que funciona demasiado lenta”.