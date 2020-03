Se necesitan sanitarios para el hospital de campaña de la Feria de Valladolid

No hay tiempo que perder. Valladolid se prepara para hacer frente al pico de contagiados por Covid-19 que se espera en los próximos días. Las primeras estimaciones ya hablan de que esta misma semana el número de ingresados por el contagio ronde los 500 a 600. Hay 695 camas libres y once puestos de UCI ampliables con otras zonas de distintos servicios con respiradores en los hospitales de El Clínico, Río Hortega y el comarcal de Medina del Campo. Pero no es suficiente. Por eso, Sacyl está montando un hospital de campaña en la Feria de Valladolid con capacidad para 200 a 300 camas. Un hospital temporal que se levanta ya en el pabellón 4.

Un espacio hospitalario que requiere de personal para que comience a funcionar cuando sea necesario. Por esta razon, Sacyl ha hecho hoy un llamamiento para reclutar a profesionales sanitarios: médicos (con preferencia de especiaidades médicas), profesionales de enfermería y técnicos auxiliares de cuidados de enfermería. Todos ellos realizarían un seguimiento médico de los pacientes ingresados de gravedad moderada, procedentes de toda la comunidad autónoma.

Se realizarán turnos de 12 horas, con descanso posterior de 24 horas. El ratio será de un médico por cada 50 pacientes, un enfermero por cada 25 y en el caso de los técnicos auxiliares, uno por cada 25 pacientes. Esta actividad será remunerada y se podrá compaginar con la actividad laboral Sacyl informa además de que se facilitará alojamiento y comida si fuera necesario.

Los profesionales que se sumen al llamamiento podrán hacerlo a través de voluntarioscovid19@saludcastillayleon.es.