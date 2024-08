Los robos en explotaciones ponen en alerta a los agricultores en Valladolid: “Di la voz de alarma”

El incremento del número de robos en las explotaciones agrarias hace crecer la inseguridad en los vecinos. La Comarca de Peñafiel, es la zona donde más asaltos se han producido, especialmente en el municipio de Campaspero. Allí, los amigos de los ajeno se han llevado, sobre todo, gasóleo y baterías.

Lo sabe bien Gonzalo. Es ahí donde tiene sus tierras. Es agricultor y no hace ni dos semanas que le han robado. No ha sido el único. “De alguna manera di yo la voz de alarma porque fui el primero que me di cuenta y lo puse en conocimiento del resto a través de un grupo que tenemos de whatsapp los agricultores del pueblo y muchos fueron a comprobar en sus instalaciones a ver si a ellos les habían robado”. Y fue que sí, entre ocho y diez en la misma noche, nos cuenta Gonzalo en Mediodía COPE en Valladolid.

“Estamos desprotegidos”

El medio rural. Terreno fácil para el pillaje y los continuos robos por la dispersión de las explotaciones agrarias. Es la denuncia de quienes se sienten desprotegidos ante la delincuencia. Piden más medios y mayor vigilancia por partes de los equipos ROCA. Efectivos de la Guardia Civil que se encargan de investigar los robos que se producen en el campo.

Valentín García, presidente de UCCL Valladolid, lamenta que la ley no ampare a los agricultores. Los ladrones, dice, saben que este tipo de delitos son considerados como menores y, por tanto, son puestos en libertad. Desde la organización agraria exigen consecuencias más graves, sobre todo, si los ladrones son reincidentes. “Los cacos saben que no sobrepasando cierta cantidad es un delito menor, entonces hay gente que es reincidente y son puestos en libertad”. Por eso piden que “debería modificarse la ley y que sean delitos acumulativos y que tenga consecuencias cuando se les ha detenido varias veces por el mismo delito”, apunta.