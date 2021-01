Los Reyes Magos llegan a Valladolid cargados de polémica

La visita de sus Majestades los Reyes Magos de Oriente a Valladolid ha despertado de nuevo un rifirrafe político entre la Junta y el Ayuntamiento. El consistorio insiste en que no se celebrará ninguna cabalgata y que la alternativa diseñada cumple todas las medidas de seguridad, mientras que la Junta considera que el paseo previsto no se ajusta a la normativa tal y como les ha recordado el delegado territorial de la Junta, Augusto Cobos Pérez. El Ayuntamiento de la ciudad insiste en que no se celebrará ninguna cabalgata y que la alternativa diseñada cumple todas las medidas de seguridad. Son declaraciones del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, al Mediodía de COPE en Valladolid.

El delegado ha enviado esta mañana una comunicación al Ayuntamiento de Valladolid bajo el epígrafe,“solicitud de colaboración”, en la que insta al Consistorio a no celebrar el paseo de los Reyes Magos previsto para esta tarde entre las 16:30 y las18:00 horas tanto por el centro de la capital como por varios barrios de la ciudad. En el escrito se hace referencia al acuerdo de la Junta de Castilla y León “por el que se adoptan medidas y recomendaciones específicas durante las fiestas navideñas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la covid”. En el apartado referido a cabalgatas y similares, el texto dice que no se recomienda celebrar eventos como cabalgatas de reyes, siendo preferible su sustitución por actos retransmitidos. En caso de celebrarse, dice se deberá tenerse en cuenta que sólo podrá hacerse en recintos acotados y en el caso de cabalgatas y similares deberán realizarse de forma estática y el público asistente deberá permanecer sentado y no se podrá superar el 50% del aforo, entre otras medidas.

A partir de este escrito, la Junta insiste en que las cabalgatas y similares deberán realizarse de forma estática, algo que entra en contradicción con un recorrido por los barrios y por el centro de la ciudad. Así lo resaltado también el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea. En su cuenta de Twitter ha explicado que el desfile de los Reyes Magos "incumple la normativa" y les recomienda a sus majestades que se la repasen si quieren evitar sanciones. Por su parte, el alcalde Óscar Puente, ha defendido en Herrera en Cope en Valladolid que el Ayuntamiento "cumple escrupulosamente" la normativa con este desfile porque "no ha hecho ninguna cabalgata". Ha dicho que "Cualquier llamamiento a la prudencia es bueno", y que no reprocha "nada" a la Junta al tiempo que ha incidido en que no hay "nadie más preocupado que el alcalde de Valladolid por que a los vallisoletanos no les pase nada y estén seguros".