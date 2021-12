Los hosteleros de Valladolid piden “responsabilidad” y “prudencia” en las celebraciones de la Nochevieja

Hoy es un día de celebración, donde miles de familias se van a reunir para despedir el año y cientos de jóvenes se encontrarán despúes de las campanadas para festejar la entrada del 2022. Castilla y León es una de las comunidades que no ha puesto restricciones en estas fechas por eso desde la Asociación de Empresarios de Hostelería de Valladolid han llamado a la "prudencia" y "responsabilidad" de todas las personas que tienen previsto celebrar la Nochevieja en cotillones así como a la de los empresarios, trabajadores y organizadores de eventos para controlar el uso de las mascarillas "y no llegar a aforos que hagan muy difícil, cuando no imposible, mantener una mínima distancia social".

De esta manera ha querido lanzar el mensaje La Asociación, que considera "clave" la responsabilidad de cada uno para celebrar una Nochevieja de "alegría y diversión", pero sin olvidar la situación epidemiológica que estamos atravesando.

También han querido resaltar el trabajo "responsable" que han ejercido los empresarios y trabajadores del sector desde el inicio de la pandemia y han apuntado que "ahora más que nunca" ese compromiso debe de ser "todavía mayor", sin olvidar la responsabilidad individual de los clientes y del público que se congregue en este tipo de celebraciones.

La Asociación se ha mostrado "convencida" del compromiso de los hosteleros, sin que ello impida que censuren aquellas celebraciones que no se ajusten a las pautas que están marcadas para frenar la propagación de la pandemia. Asimismo, expresan su "rechazo frontal" y "más enérgica censura" a aquellas celebraciones masivas que se hayan celebrado o se puedan celebrar, que han subrayado "evidentemente" se escapan de su control.

"Prudencia y responsabilidad individual, entendemos que son las claves para disfrutar de esta 'atípica' Nochevieja", ha agregado la Asociación.