Los abogados de oficio se plantan: “Esto es una ruina”

De los 1.800 abogados que ejercen en Valladolid, 400 despeñan su labor en el turno de oficio. Llevan meses concentrándose para reivindicar mejores condiciones, David Lázaro, coordinador de las concentraciones en Valladolid nos cuenta que les pagan 134 euros por procedimiento, unos procedimientos que pueden durar “a veces 15 días y otras veces tres años”. Consideran que tienen que actualizar un baremo: “Cada año perdemos dinero porque no se actualiza con el IPC y económicamente es una ruina”, argumenta Lázaro.

¿Quiénes son y a qué se dedican? Los abogados de oficio son los que prestan servicios a un ciudadano para defenderlo ante el tribunal de justicia de forma gratuita para ese ciudadano, pero ellos piden que les paguen la parte que le corresponda. “Trabajamos para el Ministerio que nos pone las normas pero ellos nos dicen que somos autónomos, con lo cual que paguemos nosotros la Seguridad Social”, explica. Además a la hora de trabajar, dicen, no pueden elegir al cliente.

Llevan todo tipo de casos, de cualquier persona que no tenga abogado o recursos económicos. Se sienten en un “limbo”, sin unas condiciones laborales mínimas. Incluso se llegan a plantear darse de baja de este turno, lo que supondría que los letrados colegiados tuvieran que hacerlo “obligados”. El Colegio de Abogados nombraría por orden alfabético y asignaría asuntos a todos. “Por ejemplo, el primer abogado que se apellide Álvarez que se dedique a derecho fiscal, pues si le toca un tema penitenciario, tiene que asumirlo”, argumenta.

Las concentraciones seguirán en Valladolid

Los abogados de oficio llevan desde el mes de noviembre del 2023 en huelga. Continuarán mientras el Ministerio de Justicia no se reúna con el sindicato; sí reconocen que han hablado con los colegios y el Consejo General de la Abogacía Española “como lo lleva haciendo en los últimos 30 años”, pero dicen, “no hay que olvidar que son una administración pública” y en realidad es “un brazo de la administración” y “nunca van a ir en contra”. Por eso “nos hemos plantado” porque estas condiciones no pueden seguir.

Si se llegarán a reunir con los convocantes necesitarían un “compromiso” y que se plasme en la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que se elaboren unas normas laborales en la que “se rija nuestra labor” y dentro de ellas un salario digno, alta en la seguridad social, un contrato, que se nos paguen los gastos de desplazamiento. “Nos sueltan en el juzgado y hacemos lo que podemos con lo que buenamente podemos sin tener unas condiciones laborales mínimas”, concluye.

No tienen intención de parar las concentraciones porque es la “única manera” de reclamar. En ciudades como Valladolid, cambiarán de día, antes estaban convocadas para las martes y ahora serán los jueves.