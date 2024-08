Las recomendaciones para evitar robos en comercios de Valladolid: Chorizo Ibérico, lo más robado

Órdenes de alejamiento para los delincuentes que reincidan o posibilidad de denuncias in situ o de los llamados juicios rápidos. Hasta el 77 por ciento de quienes roban en estos establecimientos, son reincidentes. Por esta razón responsables de estos comercios junto a la Policía Nacional ya están trabajando en medidas para abordar estos problemas de inseguridad.

¿Cuál es el camino a seguir? En Herrera en COPE Castilla y León, hemos hablado con Clara del Rey, inspectora del cuerpo de seguridad de la Policía Nacional. Nos ha contado que ofrecen recomendaciones de seguridad a los establecimientos y que se siguen reforzando los recursos policiales a través de denuncias in situ y juicios rápidos. “El juicio se puede tramitar rápidamente. En ese momento ya la Policía, como se trata de situaciones en las que no hay una gran investigación, que lo que ocurre es que se le ha pillado in fraganti y no hay dudas sobre la identidad del autor, se puede tramitar rápidamente”, apunta la inspectora Del Río.

El trabajo conjunto de establecimientos y Policía ya está arrojando resultados más positivos. La inspectora Del Rey ha señalado que muchos centros comerciales, con las nuevas medidas de seguridad, son capaces de detectar mejor si se produce un robo. De esta manera pueden dar con el responsable y con lo que se ha llevado. “El problema es cuando hay personas que se dedica exclusivamente como actividad de vida, a sustraer efectos en algunos casos por encargo u orientados a venderlos después”. “Son productos caros que tienen mucha salida”.

El chorizo ibérico, el más robado

El chorizo ibérico encabeza la lista de productos más robados en los supermercados de Castilla y León durante el verano, seguido por vinos, licores y cosméticos. Isabel del Amo, gerente de la Asociación de Supermercados de Castilla y León, nos ha contado en COPE que la principal preocupación son los hurtos cometidos por bandas organizadas que se desplazan de un lugar a otro para robar, donde el hurto por necesidad alimentaria ya es prácticamente inexistente. “Son itinerantes. Se desplazan de un sitio a otro para robar. Se dedican a entrar en los establecimientos y a robar, a la carta”, lamenta Del Amo.

Cada vez se invierte más en seguridad, implementando sistemas más avanzados y sofisticados con el fin de reducir los hurtos organizados. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la incidencia de estos delitos no ha disminuido significativamente. Del Amo ha señalado que el problema principal es que en España se presentan aproximadamente 700.000 denuncias de hurto cada año, pero solo alrededor de 7.000 terminan con una sentencia condenatoria. “Que haya más sentencias y que se reconozca el hurto multi reincidente, que ya está tipificado en el código penal”.

No son bienes de primera necesidad los que ocupan los primeros puestos, sino artículos de alto valor, que suelen ser redirigidos a mercados paralelos o de reventa, donde se venden a precios reducidos, a menudo en condiciones fraudulentas.





















