La jueza decidirá el futuro del caso de Esther López a partir del 8 de enero en el Juzgado de Valladolid

En apenas un mes se cumplen 3 años de la desaparición de la joven de Traspinedo, Esther López. Durante este tiempo poco se ha avanzado en el proceso judicial. Más de dos años de instrucción.

Este viernes, la nueva jueza, desde el mes de septiembre es la encargada del caso en el Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid, se esperaba que decidiera el futuro del caso. Una vista que ha durado poco más de media hora donde las acusaciones, fiscalía y la defensa han explicado sus posiciones y los delitos que quieren que se le imputen al único investigado. Tras la vista, una nueva fecha: el 8 de enero. Ese día decidirá si cierra definitivamente la fase de instrucción e imputa o archiva la causa. Todo esto ocurría dentro del juzgado. Fuera, la familia de Esther pedían justicia.

Más de dos años de instrucción, tiempo en el que la familia de la joven desaparecida en el mes de enero del 2022, no ha dejado de luchar. Están convencidos de que hay un culpable y han pedido más medidas para él. “Son tres años después, de una lucha infernal. Esto no se lo deseo absolutamente a nadie porque después de que asesinen a tu hermana nos ha tocado estar luchando día tras día para que este momento llegase que las medidas cautelares cambiasen y esta persona hoy no duerma en su casa”, contaba Inés López.

Hasta el 8 de enero, cuando la jueza dicte el auto, también se estudirán las pruebas aportadas por la defensa de Óscar. Entre ellas un video grabado días antes de zona donde apareció el cuerpo de Esther, desde la cámara del coche de un particular el 2 o el 3 de febrero de 2022, donde no se vería el cadáver. Ana María Ruiz, abogada de Óscar, no descarta aportar más pruebas y cree que se debería archivar la causa.

“Para nosotros no hay indicios racionales de imputabilidad para Óscar. La causa fundamental que se baraja que es el atropello, entendemos que hay una máxima en este en todos los atropellos y es que en el cuerpo de la víctima y en el vehículo deben quedar restos algún rastro de un atropello en el vehículo de Óscar no hay ningún rastro”, argumentaba Ana María Ruiz, abogada de Óscar.

Mientras el abogado de la familia de Esther, Guillermo Ruiz Blay, mantiene los delitos de asesinato, omisión del deber de socorro, secuestro, detención ilegal y lesiones agravadas. Además, Blay considera que la aportación de pruebas por parte de la abogada es una estrategia.

“Está suficientemente acreditado. Es una una instrucción que ha sido ejemplar, un informe de la Guardia Civil como yo creo que no se ha visto en ninguna instrucción, en España y que desde luego deberá ser valorado posteriormente en juicio pero vamos que una instrucción muy detallada”, explicaba Blay.

Tras la vista de este viernes, donde estuvo presente el único investigado, se mantiene su situación procesal como hasta ahora, en libertad en calidad de investigado a la espera de la nueva resolución que la jueza dictará después de Reyes. A penas cuatro días antes de que se cumplan 3 años de la desaparición de Esther López en Traspinedo.