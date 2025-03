La integración en Valladolid avanza, pero sin comprometer la posibilidad de soterrar las vías

La Sociedad Valladolid Alta Velocidad da un pequeño paso para avanzar en la integración, pero sin comprometer el soterramiento de las vías del tren. El Ayuntamiento de Valladolid ha apoyado la actuación para ejecutar paso peatonal y ciclista entre las calles Unión y Pelícano, pero se ha bloqueado la actuación en Ariza y se ha dado plazo hasta el 31 de junio. Para el secretario de estado de transportes, José Antonio Santano, es un punto de inflexión e incluso habla de rectificación por parte del Ayuntamiento porque inicialmente no se planteaba respaldar ninguno de los acuerdos.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, aclara que sólo dará el visto bueno a aquellos proyectos que no comprometan el soterramiento de las vías del tren. “Ese paso en Unión Pelícano no entorpece y no es incompatible con el soterramiento. La lucha está en el soterramiento, no tenemos vientos favorables, pero los vientos siempre cambian”, ha señalado el primer edil. Para Santano, este avance es “una buena noticia y ojalá sea un punto de inflexión para que la Sociedad desarrolle los objetivos que tienen fijados. Hoy teníamos 33 millones de euros para invertir y hemos aprobado seis, el resto, tiene un horizonte”

Los socios se volverán a ver las caras a finales de junio para desbloquear Ariza que utiliza Renault para sacar su producción. Un proyecto, el más cuantioso pendiente de la variante de mercancías y de la adecuación al Plan General de Ordenación Urbana. Se ha dejado sobre la mesa por estos impedimentos jurídicos.

Un estudio multicriterio

La sociedad tiene un cometido, ha dicho Santano, impulsar las obras de integración de las vías del tren. El freno está puesto al hablar del soterramiento y no se plantean ni tan siquiera realizar un estudio multicriterio como plantea el Ayuntamiento de Valladolid.

La idea es desarrollar la solución de soterramiento de las vías del tren mediante pantallas en profundidad a escala 1:2.000 o superior, y la compare con la propuesta de ‘Integración Urbana en Superficie’, para demostrar su viabilidad en precio y plazo. “Lo que pone de manifiesto son las ventajas, no sólo técnicas, sino también sociales y económicas, de utilizar la técnica del soterramiento respecto a la integración”, ha argumentado el alcalde de la ciudad.

Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid y Juan Carlos Suárez Quiñones, consejero de Fomento o de estado de Transportes, tras reunirse con el secretario de estado de Transportes, José Antonio Santana

Santano se cierra a esta posibilidad y se agarra al fin último de la propia Sociedad: “no, lo hemos dejado muy claro desde el principio, la Sociedad tiene como objetivo la integración y respetamos que el Ayuntamiento lo quiera hacer. Está en su derecho”.