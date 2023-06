La inflación se lleva un salario completo y el comercio encadena dos trimestres en caída

Salimos más, pero gastamos menos. Las familias han perdido poder adquisitivo que se está reflejando en una caída del consumo privado. “Cuando vemos que todo está a reventar, parece que no existe, pero las estadísticas demuestran que el comercio lleva dos trimestres de caída”, ha explicado en Herrera en COPE el decano de la Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid, José Antonio Salvador Insúa.

La inflación afecta de forma importante porque tenemos menos capacidad de compra. “Con nuestros dinero podemos comprar menos”. No obstante, la inflación se está moderando, solo crece un dos por ciento, “pero no significa que deje de crecer”. “La inflación mensual ha llegado a ser del diez por ciento y es como cobrar once meses en lugar de doce”, explica. El impacto que la subida de precios ha supuesto en la alimentación ha impactado en otros comercios porque ahí el consumo ha caído significativamente.

Insúa explica que el comercio de enfrenta a un cambio de modelo porque compramos más por Internet. Un cambio en hábitos que está afectando al comercio. Se unen dos realidades, de una parte una recesión del consumo de las familias y, por otra, un cambio importante por innovar, “pero no lo tienen fácil”, por eso a abogado por que las administraciones den un impulso a programas como la fórmula de los bonos para el comercio y la digitalización.