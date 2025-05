El impacto de los ajustes de Renfe en los usuarios de Medina del Campo (Valladolid): “Fuera de casa de 15-16 horas”

Valladolid - Publicado el 29 may 2025, 14:51

Los cambios de Renfe en las frecuencias de los trenes que entrarán en vigor a partir del próximo 9 de junio podrían cambiar el día de decenas de trabajadores como Carlos. Trabaja en Madrid y desde hace más de un año quiso darle un giro a su vida junto a su pareja. Después de 10 años en la capital de España, se mudaron a vivir a Medina del Campo porque el tren les ofrecía un buen horario para llegar cada día a su puesto de trabajo. En dos semanas, esa comodidad podría cambiar.

“El tren de ida seguiría siendo el de las 7:08 de la mañana, que ese nos viene genial porque la mayoría de la gente que usamos este servicio es para ir a trabajar. El problema viene a la vuelta que o sales una o dos horas antes del trabajo o te tienes que quedar ahí hasta las 9 de la noche. Hablamos de pasar fuera de casa de 15-16 horas algo que vemos totalmente inasumible”, nos contaba.

Carlos nos ha contado en COPE que las alternativas que tienen son pedir permiso en el trabajo para adaptarlos a los horarios, ir en coche, pero los gastos se multiplicarían por 8 o 9, o volver a vivir a Madrid.

Ante esta situación se sienten “desolados” porque habían decidido formar una familia en la localidad vallisoletana en función de las opciones que les ofrecía Renfe.

“Son cambios que no vienen motivados por ninguna razón concreta y vienen de forma muy brusca y sin en avisos previos. Sin poder organizarte de otra forma y la verdad es que ahora mismo lo que nos planteamos es volver a Madrid”.

Concentración en Medina del Campo

La situación de Carlos no es la única, cada día unos 50 trabajadores utilizan el tren en Medina del Campo para ir a sus puestos de trabajo. Como forma de protesta esta tarde, a las siete y media, han convocado una concentración en la Plaza Mayor de la localidad vallisoletana bajo el lema 'Si el tren no para, no pasa'. Con los cambios, la frecuencia más afectada es la de primera hora. El tren de las 7:14 se retrasa a las 9:20 h.

CONCENTRACIÓN EN MEDINA DEL CAMPO JUEVES 29 MAYO A LAS 19.30h. ¡En Medina se para! Firma la petición: https://t.co/rLb2d6nqbg. pic.twitter.com/j4Hzlcx71W — Usuarios AVE_Medina del Campo (@AVEMedinaCampo) May 25, 2025

Desde la Plataforma de Usuarios del Ave en Medina del Campo reclaman horarios laborales. Reclaman sobre todo horarios laborales.

“Nosotros no nos metemos en si quitan frecuencias o ponen frecuencias si nos afectan los cambios horarios. Tienen que ser trenes madrugadores para ir a trabajar y son trenes a la vuelta de volver de trabajar y en ambos sentidos porque tanto Medina del Campo recibe trabajadores como Medina del Campo se desplazan para trabajar a otras poblaciones” explicaba en COPE Isabel Hernández, miembro de la Plataforma de Usuarios del AVE.

Isabel Hernández, miembro de la Plataforma de Usuarios del AVE, explica en COPE los motivos de la concentración

Creen que esta concentración es la “única válvula de escape” para que le escuchen porque “han llamado” a todas las puertas pero esta es una forma de alzar la voz.