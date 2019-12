El Hospital Clínico de Valladolid implanta una prótesis valvular sin cirugía

El Hospital Clínico Universitario de Valladolid ha hecho el primer implante en el mundo de dos prótesis cardíacas a través de catéter para remplazar dos válvulas que estaban dañadas. La intervención se hace a través de la vena de la pierna, “el paciente está despierto”, en lugar de hacer una operación a corazón abierto que supone más riesgos.

A partir de los 80 años de edad 1 de cada 3 personas tiene una enfermedad de las válvulas y se tienen que someter a una intervención. Sin embargo, con este método pionero no se pone en riesgo al paciente. “Una operación de dos válvulas es más larga y con el corazón parado”, ha explicado Ignacio Amat, cirujano en la intervención.

Este nuevo método emplea técnicas en 3D y realidad virtual. El implante de prótesis valvular sin cirugía permite disminuir la necesidad de colocar un marcapasos secundario tras la intervención. Es novedoso porque la mayoría de los pacientes que ya han sido operados de las válvulas del lado izquierdo del corazón, con los años el lado derecho se va deteriorando. Este sistema ofrece ventajas, “es más fina y menos agresiva al paciente”. Se inserta una válvula de forma “menos invasiva”.

Los cardiólogos del hospital han aclarado que “no son tecnologías nuevas sino que se han aplicado con un indicación que hasta ahora no tratábamos”, explicó Amat.