¿Hay un cocodrilo en el Duero?

Cada vez son más las dudas que existen sobre el avistamiento de un cocodrilo en las confluencias de los ríos Pisuerga y Duero. Varios rastreadores profesionales se han sumado al operativo de búsqueda esta mañana. Por el momento no han dado con ningún indicio de la presencia de un reptil de gran tamaño en la zona, pero Fernando Gómez, uno de esos expertos desplazados ha dicho que eso no significa que no éste. Lo que sí que han negado es el hallazgo de un nido o de restos de presa de un cocodrilo, ya que el pez muerto que se ha encontrado en la zona, había sido devorado por una nutria.Las huellas que ayer un biólogo señaló como las de un cocodrilo del Nilo, Gómez ha rectificado y ha apuntado que las pruebas no son diagnósticas y no se puede confirmar que se correspondan con esta especie.

Así los trabajos continúan en los puntos donde supuestamente ha sido visto y se prolongará mientras que las condiciones lo permitan y sin parar hasta dar con algún indicio más fehaciente.

Otro experto en reptiles, Pierre Cujean, ha pasado hoy por la mañana de Cope en Valladolid y nos ha dado algunas claves sobre esta especie. Pierre se ha mostrado escéptico con la veracidad de este suceso, pero aun así nos ha explicado que los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en nuestra provincia están preparados para capturar a un animal de esas características, por que el mismo el año pasado les dio un curso sobre el tema. Solo se necesita un lazo y conseguir cerrar la boca al cocodrilo con el mismo, una vez que esté atado, el animal no podrá volver a abrir la boca y ya será seguro su traslado y manipulación.

Además nos ha explicado que si cualquier vallisoletano se lo encontrase solo tiene que darse la vuelta y el cocodrilo no irá tras él. No se recomienda entrar en pánico, solo andar con normalidad en la otra dirección. Eso sí se debe avisar a la guardia civil para ver si finalmente esta historia tan llamativa termina.