Un gimnasio digno para el cole

Queridos Reyes Magos... ojalá este año sea posible que nuestro cole, tenga un gimnasio...

Así ha comenzado la carta a sus Majestades de Oriente de los profesores, padres y sobre todo, alumnos, del CEIP Miguel Delibes de Valladolid desde hace ya más de una década. El deseo desde el año 2007 que se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León la licitación del proyecto de un gimnasio para este centro, ha sido siempre el mismo; contar con unas instalaciones dignas para que los niños puedan realizar deporte y desarrollar sus clases de Educación Física. Pero hasta el momento, no se ha logrado, quedó “frustrado y en el aire”.

Es ahí cuando los padres del centro comenzaron a moverse para que esa iniciativa, ya aprobada, no se quedase abandonada en un cajón “porque el colegio lo necesita”. Así lo cuenta una de las madres del centro. Laura Álvarez, Tesorera del AMPA del Delibes que ha visto cómo dos de sus hijos han comenzado Secundaria y no han podido disfrutar de un gimnasio en el cole. Ahora, espera que su otro pequeño, Adrián, en segundo de Primaria, esté aún a tiempo de disfrutarlo. El centro tiene un patio, un patio grande, sí, pero cuando las nubes dicen que hoy toca agua y el viento que va a soplar fuerte, se antoja complicado poder realizar deporte en las mejores condiciones.

Así que los padres se han dirigido ya a todas las administraciones competentes. Se ha invitado a sus responsables a visitar el centro para ver las instalaciones, se han recogido más de 10.000 firmas y ya el curso pasado, se celebró una jornada reivindicativa basada en el deporte. Es entonces, recuerda Laura, cuando en octubre de 2019 reciben una notificación de la Consejería de Educación en la que se confirma “que se aprobaba la construcción de un gimnasio”. La Junta tenía la intención de cofinanciar junto con el ayuntamiento un polideportivo que sirviese también para dar servicio a todo el barrio, pero “entendemos que al publicar solo la partida para la construcción de un gimnasio se hará cargo solo la Junta”, apunta Laura.

Los padres se agarran a que se ha visto publicado en el proyecto de presupuestos de la consejería de Educación pero también lamentan no haber tenido notificación de ello por parte de la Junta y el no ver que arranque “de alguna manera”.”No han eliminado la partida a pesar de la pandemia” y eso da esperanzas, más cuando precisamente por los efectos del COVID- 19 ha quedado claro a todas luces la necesidad de contar con un gimnasio. Antes los días que llovía “algunas veces” usaban un aula polivalente, pero ahora con las medidas de seguridad del protocolo COVID no se puede. “Yo les he visto aprovechar los pasillos para hacer Educación Física otros años, pero ahora con la normativa si hace malo, no salen”, lamenta Laura Álvarez.

Ahora solo queda esperar. Más de 600 alumnos y “no hay, no existe un gimnasio en este centro”. Los padres sí tienen la esperanza de ver ejecutado el proyecto, al menos de ver cómo poco a poco se van iniciando las obras, pero si en unos meses “no hay movimiento” volverán de nuevo a pedir explicaciones a la Administración.

La opción “ideal” que siguen defendiendo los padres, es que Junta y Ayuntamiento consiguieran alcanzar un acuerdo por el que se construyese un polideportivo que diera servicio además de al colegio, al barrio de La Victoria y Puente Jardín. El consenso no ha sido posible y el Ejecutivo Autonómico ha aprobado una partida presupuestaria en solitario para levantar el gimnasio en el centro que sí sería “suficiente” para cubrir las necesidades durante las horas escolares, pero se quedaría pequeño para desarrollar las actividades extraescolares por las tardes.

En cualquier caso, queridos Reyes Magos, este 2021, cuando lleguéis a Valladolid desde Oriente, no olvidéis hacer parada en el Delibes. Allí todos los niños han dejado ya colocados sus zapatos. Ojalá su deseo, se haga realidad.