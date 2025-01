García - Gallardo, líder de Vox en Castilla y León: “Nos vimos forzados a salir del Gobierno. En política, hemos venido a hacer, no a estar”

La crisis migratoria, prioritariamente, pero también los incumplimientos del acuerdo firmado con el Partido Popular, propiciaron, según Vox, la salida del Gobierno de coalición que presidía Alfonso Fernández Mañueco. En Herrera en COPE Castilla y León, Juan García - Gallardo, recordaba cómo abandonó su cargo como vicepresidente. Lo hicieron otros dos consejeros de la formación de Abascal, Gerardo Dueñas y Mariano Veganzones, no así el responsable de Cultura, también de Vox, Gonzalo Santonja. No se arrepiente García - Gallardo que deja claro, ante un posible escenario electoral, que “los votos de Vox no serán la muleta del Partido Popular”. El paso a la oposición, ha servido para poner en valor, las políticas en las que quieren seguir avanzando desde Vox, asegura.

“Esto es como el fútbol. Yo ahora soy el capitán del equipo de Vox en Castillla y León y pienso seguir trabajando por seguir siendo una alternativa en la Comunidad”. Eso sí, mantiene Juan García - Gallardo, portavoz de Vox en las Cortes y líder de los de Abascal en Castilla y León, “estoy a disposición de mi partido”. No aclara García - Gallardo si repetirá o no como candidato en las próximas elecciones autonómicas, pero en cualquier caso, su formación aprovechará 2025 para seguir haciendo oposición a las políticas que, consideran, favorezcan una mejor Castilla y León. Ante la posibilidad de apoyar un posible gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco, es claro: tiene que cumplir escrupulosamente lo firmado en 2022.

Negociaciones rotas con el Partido Popular

“Con el PP no nos sentamos a negociar nada si no se cumple el pacto que firmamos en 2022. Alfonso Fernández Mañueco está de prestado”. Sentencia el líder de Vox en la Comunidad que marca las líneas rojas a la hora de trabajar en cerrar acuerdos con el Partido Popular.

“Queremos ser la alternativa de futuro para Castilla y León”. Este 2025 trabajarán en esa línea porque hay que asumir los retos que arrastra la Comunidad desde hace décadas con seriedad y con ambición y no con conformismo, con resignación o con el inmovilismo que ven tanto en PP como en PSOE. “Quien no quiera trabajar en esa línea, se va a encontrar con un Vox combativo y un Vox que va a hacer una oposición fuerte”.