Elisa Delibes: “Es mejor que no haya vivido esta situación que vivimos”

La esencia de Valladolid y la imagen del Campo Grande tienen la marca imborrable de uno de sus vecinos más ilustres, Miguel Delibes. Desde este 17 de octubre, día en el que habría cumplido 100 años, su imagen en bronce, de tamaño natural acompañará a la puerta del Príncipe del conocido como pulmón de Valladolid. Mira a la Acera Recoletos, donde residía. La ciudad recuerda así a su flamante autor con una imagen que camina con naturalidad, abrigado y esbozado en su bufanda, como acostumbraba a hacer a diario, incluso en los días más fríos. No lleva ni peana ni pedestal, directamente se ha colocado en el pavimento, a ras de suelo, evocando así la esencia de Delibes quien se sintió uno más de los vecinos de su ciudad natal.

Un Delibes que vería con pesimismo la situación actual de pandemia. Le costaría llevar mascarilla y consideraría que lo que acontece es un castigo a todas las infracciones que hemos cometido contra la naturaleza. “Es mejor que no haya vivido esta situación que vivimos”, ha explicado a COPE su hija Elisa.

Elisa Delibes, recuerda con emoción a su padre al observar la estatua de bronce, obra del escultor Eduardo Cuadrado: “Es una preciosidad que me emociona. A pie de suelo, con sus convecinos, paseando al mismo tiempo que ellos. Me gusta que esté orillado, esquinado, no en el centro de la plaza de Zorrilla, saliendo del Campo Grande y dirigiéndose a la Acera Recoletos donde vivía”.

Delibes aconsejaba a los políticos respeto

Don Miguel no solo ha sido un referente de la literatura contemporánea en español, también ha sido un pionero en la defensa del medio rural y ejemplo de coherencia y valores humanos y dejaba constancia de ello en todas sus intervenciones públicas, como en la entrevista concedida en el año 89 a Luis del Olmo en la Cadena COPE. Ya entonces echaba en falta los gestos y aborrecía a quienes no respetaban a los demás. “Se ven pocos gestos. Se les ensucia la boca antes”, Echaba en falta de la clase política que no guardasen las formas, y les aconsejaba hacerlo por respeto a los demás.

“Porque si la aventura del progreso ha de traducirse inexorablemente en un aumento de la violencia y la incomunicación; de la autocracia y la desconfianza; de la injusticia y la prostitución de la naturaleza..."¡Que paren la Tierra, quiero apearme!". De esa forma acabó su discurso Miguel Delibes, quien tomó posesión de su silla "e" en la Real Academia Española el 25 de mayo de 1975.

Delibes en bronce

La imagen será descubierta este sábado 17 de octubre a las 12:30 en la Plaza Zorrilla de Valladolid y contará con la presencia del vicepresidente de la Junta, Francisco Igea; el alcalde de Valladolid, Óscar Puente; la presidenta de la Fundación Miguel Delibes, Elisa Delibes y el director de dicha Fundación Miguel Delibes, Fernando Zamácola, entre otras autoridades de instituciones representativas de la ciudad y del patronato.