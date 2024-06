Carnero asume que con Puente el soterramiento en Valladolid no avanza: “Políticamente no es eterno"

¿Está el ministro Óscar Puente frenando el soterramiento de las vías del tren en Valladolid? El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, asume que con Puente en el Ministerio de Transportes no se van a producir avances, pero tiene claro que no será un cargo perpetuo en el Ministerio. “Por una desgracia que no se puede entender, con Puente no vamos a avanzar nada en el soterramiento, pero políticamente hablando no es eterno”, ha señalado en Herrera en COPE.

Para Carnero vale la pena seguir luchando por el soterramiento. No se apena así de un proyecto de ciudad que contrapone con la integración de las vías del tren y que apuesta por túneles y pasarelas sin procurar la plena integración de 90.000 vecinos que viven al otro lado de la vía.

Sobre las razones esgrimidas por el Ministerio para no querer hablar de soterrar las vías, se impone la económica. Aquí el alcalde ha sido contundente y se pregunta si Valladolid no vale los 1.500 millones en los que cifró el soterramiento, el informe elaborado por los ingenieros del Ministerio. Ha indicado que desde que asumió la cartera de Transportes, Óscar Puente, ha licitado 30.000 millones de euros. “Una amnistía financiera de 15.000 para Cataluña, si tenemos una ventaja bien, merece la pena hacer algo por Valladolid, por tu ciudad”, ha aseverado.

Arco de Ladrillo seguirá en pie

No habrá demolición de Arco de Ladrillo mientras no haya una alternativa al tráfico a través de Labradores o Daniel del Olmo. Carnero ha defendido la operación de prolongar la vida útil del viaducto en un tramo de ciudad por la que circulan 40.000 vehículos cada día. “Si nosotros tenemos un gran tapón en San Agustín, cierre los ojos, si estuviera totalmente cerrado Arco de Ladrillo... Eso no lo puedo permitir”.

Defiende que se trabaja por una “movilidad de convivencia” y pone como ejemplo la supresión de los carriles segregados en la ciudad, el Puente del Poniente y la actuación de Isabel La Católica. “Que cada sentido tenga dos carriles y con un carril bici al lado”, ha apostillado.