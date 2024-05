Carnero anuncia que la ciudad homenajeará al Real Valladolid: “Es un día importante”

"Ha sido de infarto”. Visiblemente emocionado, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, que ha seguido el partido que ha devuelto a Primera División al Real Valladolid, ha anunciado en COPE que el equipo de la ciudad recibirá un homenaje mañana, lunes, por la tarde, del que no ha ofrecido más detalles. Sí ha avanzado que “pocas personas” del Ayuntamiento y del equipo de fútbol local han estado trabajando “discretamente” y será “un día importante”. “Vamos a homenajear a nuestro equipo y sentirnos de Primera”, ha concluido.

Carnero ha acompañado al equipo en una final contra el Villarreal B “de infarto”. Sin apenas poder contener la emoción del momento ha señalado: “no he visto una cosa igual. No pensé que iba a sufrir tanto. Pensé que hoy no se iba a dar bien, pero se ha dado muy bien en el último minuto”. Para el primer edil es un momento histórico, “he visto finales, semifinales, partidos que te infartan, pero como esto no he visto ninguno porque hemos estado sin aliento y sin respiración hasta el último instante”. Ha tenido en COPE palabras para la afición, “por momentos como éste únicos y especiales” la ciudad y el equipo están entregados”. “Estoy emocionado”, apunta con la voz entre cortada.