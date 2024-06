Calles inundadas, túneles cortados y un rescate: las consecuencias de la tormenta en Valladolid

La Agencia Estatal de Meteorología ya puso en alerta a la provincia de Valladolid por las fuertes tormentas que podrían llegar este viernes. Y así fue.En 90 minutos se registraron 29 litros por metro cuadrado. La imagen de calles inundadas se repitió por toda la ciudad.En algunas zonas a los vecinos el agua llegó por encima de los tobillos y en muchos negocios fue necesario que tuvieran que sacarla con cubos. Uno de los barrios vallisoletanos afectados fue Delicias.Han sido unas “auténticas lagunas” tanto los túneles peatonales como los de vehículos.

“Fue un caos” la lluvia los dejó intransitables. “Los túneles que tenemos y que se están haciendo no están preparados para este tipo de tormentas incluso con más flojas tampoco porque también se han inundado. Es una demostración de que Valladolid no necesita más túneles”, ha explicado a COPE Luis Trapote, presidente de la Asociación de Vecinos de Delicias.





No solo habrá ese problema sino habrá que “ampliar la plantilla” de bomberos . Ha habido inundaciones en todo tipo de negocios y locales.Y, esas inundaciones han existido “toda la vida” porque no estaba preparada “la altura de la calle y el establecimiento”. No es la primera vez, que Luis ha visto estas fuertes lluvias, “no es frecuente, pero ocurre".

Según la AEMET, las precipitaciones acumuladas, se trataría del valor normal de precipitación acumulada en los 30 días de un mes de junio.





48 intervenciones de los bomberos en Valladolid

Rayos, truenos y lluvias que generaron problemas en la ciudad como calles inundadas o cortes de algunos túneles como el de San Isidro cortado en ambos sentidos por inundación en zona de calle Cigüeña, túneles de Panaderos, Andrómeda. Una hora después reabierto este último pero otros continuaron con problemas algo más de tiempo. “Ya están todos en activo”, ha explciado el concejal de Seguridad Ciudadana, Alberto Cuadrado Toquero.

Los bomberos hicieron 48 intervenciones sobre todo en zona de afectación “viviendas, garajes, trasteros, tuneles, cubierta en mal estado”. Este sábado la situación está normalizada. Se esperan lluvias pero de menos intensidad y duración “por lo que no es probable que haya ningún tipo de problema”, argumenta Cuadrado.





Las mayores incidencias se registraron entre las 22 horas de este viernes y las 23:30 horas. Tramo horario en el que el 112 recibió un centenar de avisos relacionados con la tormenta. La mitad de ellos por las inundaciones. Fue necesaria la intervención de los servicios de emergencias en algunos casos como el vehículo atrapado donde fue rescatada una joven en su interior.





Todas las provincias de Castilla estuvieron en alerta por tormentas

La AEMET había extendido los avisos por tormentas a todas las provincias de Castilla y León. Alerta amarilla en la mayor parte de ellas pero también naranja por fuertes lluvias y tormentas, que estuvieron presente en Ávila, Salamanca y Zamora. Llegaron a dejar lluvias durante la tarde de hasta 49,6 litros por metro cuadrado acumulados en la base aérea salmantina de El Bodón con datos registrados hasta las 19.00 horas.

En la provincia de Salamanca, la directora de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta, Irene Cortés, anunció durante la noche del viernes la declaración del nivel 1 de emergencias del INUNCyL por riesgo de inundaciones, como consecuencia de las fuertes lluvias caídas durante las últimas horas en el territorio salmantino.

En caso de tormentas, recomiendan evitar situarse en lo alto de colinas o montes, resguardarse bajo los árboles, alejarse de las verjas y alambradas, no bañarse o estar próximo a canales, riachuelos, estanques o piscinas, evitar realizar deportes al aire libre, cerrar puertas y ventanas y protegerse bajo los edificios con estructuras de acero, placas metálicas o pararrayos.

Ante fuertes lluvias, hay que alejarse de las orillas y los cauces de ríos y barrancos por los torrentes de agua que se pudiesen producir. En caso de ir en un vehículo, se recomienda no estacionar en la orilla de ríos, barrancos, torrentes y puentes, así como no cruzar con el vehículo vados de cursos de agua.