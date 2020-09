Blázquez sostiene que la limitación de aforo hace sufrir e invita a vivir la celebración en intesidad personal

Las limitaciones al aforo y a la participación social han marcado la celebración de los actos en honor a la Patrona de Valladolid, La Virgen de San Lorenzo. El máximo de 25 personas establecido por Sanidad para contener el virus se ha colado en la reflexión que ha pronunciado hoy el Cardenal Arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ante el escueto auditorio. “A causa de la pandemia que padecemos celebramos este año la fiesta con grandes limitaciones de participación ciudadana y de manifestaciones religiosas, culturales y folklóricas”. Una situación que, a juicio de Blázquez, “nos hace sufrir”, por lo que ha aprovechado para invitar a que “la piedad cobre en intensidad personal lo que no puede tener en expresiones sociales”.

Considera que estamos ante una situación “penosa y larga” que limita nuestros movimientos, recorta la comunicación y que oscurece de incertidumbres nuestro futuro. “Necesitamos unir la esperanza alegre y la esperanza en las pruebas”, al tiempo que ha exclamado: ¡Hay futuro y nuevo comienzo!

“Todos estamos en riesgo”, ha lamentado. “Todos estamos bajo el mismo riesgo, todos padecemos confinamientos personales y sociales, interiores y exteriores”, ha sentenciado en su Homilía en la que además ha señalado que todos, “envueltos en la misma oscuridad y amenazados por la misma tempestad”, “formamos una familia humana de personas y de pueblos” en la que debe primar la unidad.

Feligreses indignados

Muchos fieles ha acudido a primera hora para asegurarse un espacio en la Catedral de Valladolid, pero sólo once lo han conseguido. Y es que las limitaciones de aforo, con independencia del tamaño del templo, ha impuesto también en la Catedral el límite de 25 personas. Junto con el clero y los representantes de las instituciones, solo once han podido acceder a la seo vallisoletana. “Los que somos católicos y que asistimos habitualmente no entendemos que se reserven las pocas plazas a las autoridades, ¿para qué? ¿Para que salgan en las fotos? ¿El resto de las celebraciones les veremos también?, se preguntaba uno de los fieles que se ha quedado a las puertas de la Catedral.

“Y el coro cantando y la Iglesia vacía. Es absurdo. Es el colmo. Mejor que no hagan nada”, lamentaban a las puertas de una Catedral desierta por las limitaciones que, con toda probabilidad, se prolongarán una semana más para contener la expansión del coronavirus en la ciudad de Valladolid.