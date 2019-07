Auvasa reordena las Líneas de Fútbol para un ofrecer mejor servicio

Auvasa ha presentado las modificaciones de las Líneas de fútbol, con nueva cobertura a la zona sur de la ciudad —Covaresa— y al barrio de La Victoria. Las nuevas líneas suponen también una "simplificación" y "optimización", según el Ayuntamiento de Valladolid, de los actuales recorridos.

En la actualidad, Auvasa presta servicio de líneas de fútbol desde diferentes barrios al Estadio José Zorrilla coincidiendo con los partidos del Real Valladolid, con un total de seis Líneas de Fútbol:

Los autobuses de estas líneas parten del inicio del trayecto una hora antes del comienzo oficial del partido, y realizan recorrido de vuelta al finalizar el mismo.

En el periodo correspondiente a la temporada de fútbol 2018/19, se trasportaron algo más de 43.000 viajeros, de los que unos 17.000 se corresponden con viajeros con destino Estadio y el resto son viajeros de vuelta del Estadio a los barrios.

Con respecto a la temporada anterior —en la que el Real Valladolid permaneció en la segunda división—, el aumento ha sido de unos 15.000 viajeros.

F1. Covaresa – La Rubia – Arturo Eyries – Estadio

Se modifica completamente la línea, que tendrá salida de Covaresa (Cañada Real fte. Col. El Pilar), y recorrido hacia Estadio por Paseo Zorrilla, La Rubia, Avenida Medina del Campo (junto Arturo Eyries) y Avenida Salamanca.

El recorrido de vuelta sale por Avenida del Real Valladolid a Avenida Salamanca y transcurre “en paralelo” siguiendo el mismo trazado que la ida.

Por lo tanto, esta línea deja de prestar servicio al entorno de la Estación de Autobuses y Paseo Zorrilla 65 (centro comercial), pero da cobertura a la zona sur de la ciudad con un trazado directo al Estadio, manteniendo el servicio en Avenida Medina del Campo al barrio de Arturo Eyries.

F2. Delicias – Plaza Circular – Estaciones – Plaza Juan de Austria – Estadio

Se mantiene el recorrido de ida desde Delicias hasta calle Nicolás Salmerón. Desde este punto el recorrido actual hacia el Estadio es coincidente con la línea F3, por lo que en la propuesta la línea F2 se desvía por C/ Panaderos a Estaciones (estación de trenes y de autobuses), C/ Puente Colgante, Paseo Zorrrilla, Plaza Juan de Austria y Estadio.

El recorrido de vuelta transcurre por Avenida del Real Valladolid, Plaza Juan de Austria, C/ Puente Colgante, Estaciones, Plaza Circular y recorrido actual hasta Delicias.

De este modo, se mantiene y mejora el servicio actual de la línea F1 en el entorno de la Estación de Autobuses y Paseo Zorrilla 65 (centro comercial).

F3. Las Flores – Pajarillos – Doctrinos – Estadio

No se realizan modificaciones en la línea.

F4. Pilarica – Doctrinos – Estadio

No se realizan modificaciones en la línea.

F5. Belén – Angustias – Doctrinos – Estadio

No se realizan modificaciones en la línea.

F6. San Pedro Regalado – Rondilla – La Victoria – Estadio

La línea F6 modificará su recorrido para dar servicio al Barrio La Victoria. En sentido Estadio, desde la parada de Plaza San Nicolás 13, cruza por Puente Mayor a C/ Fuente El Sol, C/ Dársena, C/ Júpiter, Avda. Gijón, C/ Mieses, Avenida Ramón Pradera y recorrido actual hacia el Estadio.

En sentido de vuelta, desde Avenida del Real Valladolid, gira a Avenida Salamanca, C/ Pío del Río Hortega, Avenida Ramón Pradera, C/ Las Eras, Avenida Gijón (hasta Plaza San Bartolomé), C/ Victoria, C/ Manantial para cruzar el Puente Condesa Eylo, C/ Tirso de Molina y C/ Cardenal Torquemada para continuar el recorrido actual hasta San Pedro Regalado.

Por lo tanto, en sentido ida se amplía la cobertura de la línea a La Victoria, y en sentido vuelta se propone un trazado “paralelo” a la ida, con cobertura a La Victoria, y suprimiendo el actual recorrido por Paseo Isabel La Católica y C/ San Quirce, aunque estas zonas mantienen cobertura con otras líneas de fútbol que pasan por Plaza Poniente en los recorridos de vuelta.