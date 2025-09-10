Así afectará al tráfico en Valladolid la llegada de La Vuelta

La crono de La Vuelta en Valladolid cortará el tráfico en algunas zonas desde hoy miércoles 10 de septiembre y hasta mañana jueves día 11. Este miércoles, a partir de las 20:00 horas se producirán cortes en Plaza de San Pablo, calle San Quirce y alrededores; y a partir de las 23:00 horas en el Paseo Zorrilla frente a la Academia de Caballería, la calle San Ildefonso y alrededores.

El día en el que se disputa la etapa, el jueves 11 de septiembre, los primeros cortes de tráfico totales serán para el montaje en la zona de salida y de la meta a las 6:00 horas, mientras que el Paseo de Isabel La Católica se cerrará a las 7:00 horas y todo el circuito se cortará al tráfico rodado a las 11:00. Estos cierres se prolongarán hasta aproximadamente las 17:15 o las 17.30 horas, cuando se llevará a cabo una apertura progresiva del circuito.

El primer corredor partirá a las 14:12 horas desde la emblemática Plaza de San Pablo y culminará en torno a las 17.30 horas en el Paseo de Zorrilla, a la altura de la calle San Ildefonso. La etapa de algo más de 27 kilómetros, se desarrolla en su totalidad dentro del término municipal y atravesará puntos como la Plaza de la Universidad, el Puente de Isabel la Católica, el Paseo del Hospital Militar o la Cañada Real, para regresar hacia el centro por amplias avenidas como el Paseo de Zorrilla.

Coches aparcados durante el recorrido

Todas las zonas previstas del recorrido de la contrarreloj, deben quedar libres de vehículos, exceptuando: José Cantalapiedra tramo del 1 al 5, Francesco Scrimieri tramo del 4 al 10, Adolfo Miaja de la Muela entre Padre Llanos y Hernando de Acuña, Pº Zorrilla desde el nº 163 a C/ Vega Sicilia, Cañada Real (los estacionados en los carriles de servicio) y Hospital Militar (lateral del 112), que se acotarán para evitar la salida de los vehículos al circuito.

Transporte público

En el caso de AUVASA, como norma general se darán todas las facilidades posibles a los conductores de autobuses para que puedan realizar los desvíos programados, siempre y cuando no afecte directamente al normal desarrollo del servicio especial. El Jefe de Turno, contactará con responsables de AUVASA, y les informará de todos los pormenores.

Servicio BIKI. Se facilitará todo lo posible las entradas en los puntos de recarga, sobre todo en Manuel Silvela, frente a Vallsur y Francesco Scrimieri.

Taxis. Se les permitirá el acceso únicamente si tienen la parada cercana al lugar desde donde pretenden entrar, siempre que el desarrollo de la vuelta lo permita Ambulancias de transporte: Se les permitirá el acceso y la parada lo más cercana posibles al lugar donde tengan que recoger o dejar a los pacientes, siempre que el desarrollo de la actividad lo permita.

Recorrido completo

Salida, Pza. San Pablo – Angustias – Echegaray – Arzobispo Gandásegui – Pza. Universidad – López Gómez – Pza. España – Claudio Moyano – Doctrinos – Pte. Isabel la Católica – Avda. Miguel Ángel Blanco – Joaquín Velasco Martín – Avda. Sánchez Arjona – Padre José Acosta – Mieses – hasta Av. de los Cerros donde harán un giro de 180º, volviendo por Mieses – Padre José Acosta (carriles sentido contrario) – Avda. Mundial 82 – Avda. Real Valladolid (carriles sentido contrario) – Profesor Adolfo Miaja – Padre Llanos – Hernando de Acuña (carriles sentido contario) – Profesor Adolfo Miaja – Monasterio San Lorenzo del Escorial – Padre José Acosta – Avda. Sánchez Arjona – Pte. Adolfo Suarez – Avda. Hospital Militar – Pº Zorrilla – Ctra. Rueda – Miguel Delibes – Cañada Real – Cmno. Talleres del Pinar – Ctra. Rueda (dirección centro ciudad) – Pº Zorrilla hasta Meta, situada a la altura de Caballería.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=15lvW6enSU1rEh9-4WEsZgSvv68v8Dho&ll=41.62251206197895%2C-4.744659499999995&z=13