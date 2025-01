Agricultores y ganaderos de Castilla y León: El campo, un futuro “incierto” para quienes pretendan empezar de cero

“Toda la vida trabajando. Desde los ocho años. Ahora tengo 75 y llevo diez jubilado”. Nos lo cuenta Luis. Agricultor. Acompañado de su hijo visita la feria de maquinaria agrícola, Agraria, que se celebra estos días en Valladolid. Echa la vista atrás y se da cuenta de cómo ha cambiado la forma de trabajar en el campo. “No tiene nada que ver. El trabajo era mucho más duro”, cuenta Luis en COPE. Asiente su hijo. José Luis. Tiene 44 años. Antes estaba todos los días en el tractor arando. Ahora con cuatro lo hago”. Pero eso sí. El relevo generacional está complicado. “Si no heredas la explotación o te la ceden no puedes acceder a ellas”. Echa de menos más apoyo de las administraciones pero también de las organizaciones agrarias. “Está todo politizado”, lamenta.

En la feria de Valladolid, hay sobre todo hombres que se interesan por lo que ofrecen los stands. “Es un sector muy masculinizado” en el que la mujer trata de abrirse, también, un camino. En otro pabellón, Javi de 37 años, camina con su bebé. Visita la feria porque “en un futuro, me tocará trabajar en el campo”. Nos ha contado en COPE que trabaja en la Universidad, pero su padre tiene una explotación de secano, trigo, cebada, pistacho … es de un pueblo de Zamora pero trabaja en Valladolid y vive en Salamanca. “Es complicado mantener una explotación a largo plazo, por eso ahora estoy trabajando en la Universidad”.

Agraria 2025

De Palencia llega un grupo de estudiantes. “Me llaman la atención los tractores y la maquinaria tan avanzada que hay”. Quiere dedicarse al campo porque le gusta “y me viene de familia”. Sergio tiene solo 17 años, pero tiene claro que su futuro está en el pueblo. Igual de claro lo tiene Sandra, que tiene 16 años y es de un pueblo del norte de Palencia, Monasterio. “Me gustaría seguir la tradición de mi familia si no nos ponen muchas trabas”.

Agraria en cifras. Conferencias y mesas redondas

Y precisamente, en Agraria, en esta feria que se celebra cada dos años, se puede ver lo último en tecnología. Más de 120 expositores y 350 marcas nacionales e internacionales.

Agraria 2025

El miércoles 29 de enero, a partir de las 10 se lleva a cabo la mesa ‘La inteligencia artificial aplicada a la agricultura, por parte de la Asociación Vallisoletana de Agricultura de Conservación (AVAC) y Empresa Agraria. Le seguirán ponencias sobre la comercialización de cereales, a cargo de Coag.

El jueves, a las 10 horas, jornada sobre la PAC, los cereales y cultivos industriales; a la que seguirá una ponencia sobre comercio internacional de maquinaria agrícola y las oportunidades para las empresas españolas, protagonizada por la delegada de Icex en la Comunidad, Isabel Clavero. Por la tarde, otra mesa sobre cultivos leñosos centrará la jornada, en este caso sobre el olivo y el nogal.

Las mesas redondas concluyen el viernes, a partir de las 10 horas, con una mesa sobre los retos del regadío, que organiza el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria.