Un agricultor vallisoletano en Valencia: “Hay que venir para verlo”

Agricultor de Aguilar de Campos en la provincia de Valladolid. Gonzalo no lo dudó cuando vio las imágenes de cómo habían quedado los pueblos de Valencia arrasados por los efectos del temporal. Ya había escuchado cómo varios agricultores de otras zonas se habían desplazado a la zona y decidió coger su tractor y presentarse a ayudar en Valencia. Allí sigue, retirando vehículos, unos 700 en una jornada trabajando allí, en las calles.

“Es una imagen al llegar aquí … ves a gente que con toda la voluntad del mundo, sus cubos sus palas … intentando hacer todo lo que pueden porque es el material que tienen. No tienen más. En las capitales no hay más. La gente en los pueblos sí. Yo no puedo estar en casa teniendo un tractor”. Y es que con la maquinaria de él y los otros agricultores que forman parte de la expedición están moviendo a diario centenares de vehículos.

Además, es más fácil nos ha contado en Herrera en COPE Castilla y León poder acceder a zonas con accesos más complicados. Tienen maquinaria “adecuada” para despejar calles y achicar agua de los garajes.

Vía whatsapp

“Tractores, góndolas, telescópicas, retros …” Se movilizaron a través de grupos de whatsapp. Los mismos nos ha contado que participaron en las movilizaciones con sus tractores el pasado mes febrero. “Íbamos a ir al principio dos, cuatro, seis … ahora hemos venido 30 40 tractores con góndolas, maquinaria y todo lo que hemos recogido que nos han dado los vecinos en los pueblos”, señala.

Gonzalo quiere dejar claro que queda mucho trabajo por hacer en Paiporta, donde ellos se encuentra, pero también en el resto de pueblos afectados. “Tiramos todo el escombro que podemos” pero hace falta más. Habla de la solidaridad de todos los voluntarios que realizan labores en la llamada zona cero y aunque deja claro que no hay organización lo que hace falta es “querer ir a trabajar”.