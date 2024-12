Comienza la etapa de Diego Cocca en el Real Valladolid

El Real Valladolid ya tiene nuevo entrenador para su primera plantilla. En la mañana del sábado el club comunicaba oficialmente que el elegido era Diego Cocca (Buenos Aires, 11 de febrero de 1972), quien hoy lunes dirigiría su primera sesión en los Anexos antes de ser presentado.

Tras intentarlo durante más de una semana con entrenadores que conociesen la competición y con un período de interinidad de Álvaro Rubio, de nuevo la dirección deportiva ha decidido encomendar la tarea de la permanencia a un desconocedor desde la práctica de la competición española. Sin embargo, su palmarés en los equipos de Argentina, Colombia y México podrían perfectamente avalar su elección.

Aunque llevase varios días en Valladolid (presenció la victoria de su nuevo equipo ante el Valencia desde uno de los palcos privados de Zorrilla el pasado viernes), la dirección deportiva decidió demorar la comunicación hasta pasado el choque con la intención de que en la ciudad no se perdiese el foco de un compromiso tan importante. Firma inicialmente hasta el 30 de junio de 2025, aunque en caso de lograr la permanencia en la categoría su contrato se vería ampliado de forma automática durante una campaña más. No desembarca solo: llega acompañado de un segundo entrenador, un analista y un preparador físico de su confianza.

Pronto conocería lo que es dirigir al equipo de la Meseta. El entrenamiento, previsto para las once de la mañana. sufrió casi una hora de retraso en su inicio por el estado del césped del campo donde trabaja la primera plantilla. Una severa helada había dejado el tapiz en un estado que hacía poco aconsejable (para el terreno y para los jugadores) comenzar a la hora fijada. Esto, unido a la duración de la sesión (casi dos horas) retrasaron toda la agenda de la presentación de Cocca.

Pausado, con mesura y conciliador. Así podríamos describir el tono utilizado en la sala de prensa. Dos mensajes en forma de titulares por encima de tácticas o dibujos. Uno para la grada, y es que el viernes "vi a una afición muy implicada recoger lo que los jugadores sufrían en el campo para darles. Les pido eso: unidad y apoyo. Yo me comprometo a que la plantilla se ganen día a día esa respuesta de la afición". Y una reivindicación: "Comencé en un equipo de segunda argentina. Siempre he soñado llegar a lo más alto. Hoy ocupo la silla de uno de los históricos de la mejor liga europea. Creo que tan mal no me ha ido".

Su debut en un banquillo se producirá en un estadio que ha sido deportivamente poco amable con el Real Valladolid. Será el viernes 20, a las nueve de la noche en Montilivi ante el Girona de Míchel.