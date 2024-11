La solidaridad se queda en casa: Asalvo recauda fondos para los más vulnerables de Valladolid

La asociación Asalvo ha organizado un concierto solidario hoy mismo en el Centro Cultural Miguel Delibes con el objetivo de echar una mano a personas vulnerables de Valladolid. Son muchas las voces que se van a sumar a esta iniciativa benéfica y es que se contará con María Curiel, que estará acompañada en el piano por Miguel Ángel Recio, el grupo El Hombre del Traje y la colaboración del coro de Voces Blancas de Valladolid.

Y es que Asalvo ,la Asociación de Alumnos Voluntarios destinará toda la recaudación a cubrir las necesidades básicas que tienen los ciudadanos que se encuentran en una situación de exclusión social e incluso de indigencia en nuestra ciudad. Beatriz colaboradora de la asociación nos ha recordado en Herrera en COPE Valladolid que son una asociación que se financia íntegramente sola durante todo el año “ todo lo que hacemos nosotros no tiene nada que ver con lo que hacen otras entidades, invitamos a la gente a que vengan un martes o un jueves a conocernos”. Además también ayudan muchas familias que lo necesitan, no solo la gente de la calle, “que eso no se conoce mucho” y todo lo que salga de esta gala va a ir destinado a cada una de las actividades que realizamos a lo largo de todo el año.

Quienes si que les ayudan a llevar a cabo este tipo de actividades solidaras son personas como Mario y Fran los integrantes del grupo “ El hombre del traje”. Mario ha recordado que “ llevan un año trabajando en este concierto” ya que él ha sido una de las personas encargadas ademas de organizarlo todo. Fran dice que “ es un lujo aportar nuestro granito de arena y tocar en el Centro cultural Miguel Delibes”. Ellos van a aportar su música “ una mezcla de lo que ellos escuchaban de jóvenes en los años 80” para generar solidaridad y hacer disfrutar a todo el público asistente.

Para las personas que no puedan asistir al concierto, pero deseen colaborar con esta asociación, se ha abierto una fila cero para colaborar.

Un acto que se celebra precisamente este 17 de Noviembre día de Hoy la Jornada Mundial de los Pobres 2024, convocada por el Papa Francisco. La Conferencia Episcopal Española y Cáritas se han unido con el objetivo de animar a la sociedad a movilizarse y reflexionar sobre cómo podemos dar respuesta y ayudar a tantas personas que están bajo la precariedad. Además con la Jornada se propuesto pensar sobre cómo se puede cuidar y alimentar la dimensión espiritual de las personas a través de la oración, de una formación o de una lectura sugerente. Así el lema de este año es 'La oración del pobre sube hasta Dios'.

ASALVO

La asociación surgió como un proyecto educativo para los alumnos de Bachillerato con el objetivo de que asumieran un compromiso social y de solidaridad hacia personas vulnerables de Valladolid. De esta forma, Asalvo trata de facilitar la vida de estas personas atendiendo a sus necesidades básicas con inmediatez.