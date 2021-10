Valladolid gestionará el presupuesto más alto de la historia con 380 millones de euros en 2022

El Ayuntamiento de Valladolid gestionará en 2022 la cifra más alta de la historia con un presupuesto consolidado que se estima en unos 380 millones de euros, esto es, un 3,5 por ciento más respecto al actual ejercicio. Así lo ha avanzado a COPE el concejal de Hacienda, Pedro Herrero, quien se ha congratulado hoy es estar ante un proyecto económico récord en el que se batirán las inversiones “con el ánimo de trasladar a la economía local el estímulo necesario para que la recuperación sea vigorosa y sostenida en el tiempo”.

Se regresa así a cifras de inversión similares a 2010, otro año de recuperación, a diferencia de el actual que no descansa en la actividad inmobiliaria. En este sentido, Herrero ha indicado que “es una línea más sana y más basada en criterios de sostenibilidad, verdes y digital con otras oportunidades de negocio más allá del ladrillo”.

A falta de saber la letra pequeña de las distintas áreas municipales, Movilidad será la gran agraciada en estas cuentas. “No va a ver ninguna sorpresa porque el Ayuntamiento está volcado en transformar el modelo de movilidad con políticas más respetuosas con el cuidado de la salud”, ha argumentado. Ésta es una línea por la que apostó de forma firme y decidida el equipo de gobierno.

Siete años sin tocar los tributos

Se espera un aumento de ingresos que no proviene del aumento de tributos. Es el séptimo consecutivo, contando con que en 2016 se eliminó la tasa basuras, en los que las arcas han dejado de ingresar 70 millones en todos estos años.

Este año, las cuentas estarán reforzadas con un aporte especial por parte del gobierno de España, vía participación en los tributos del Estado, además de un fondo complementario de financiación. “Iremos a una operación de financiación para apoyar esas inversiones. El crédito está en buenas condiciones, especialmente para Ayuntamientos con las cuentas saneadas”, explica el propio Herrero.

Un presupuesto a dos con la duda de Ciudadanos

No está aún claro que este año se reedite el apoyo de Ciudadanos al proyecto de presupuestos de la ciudad, si bien Herrera detecta un “buen entendimiento” y confía en que el pacto cuaje “ porque seríamos tres fuerzas políticas distintas”. “¿Por qué no nos vamos a entender”, se pregunta.

Desde Ciudadanos, Pablo de Vicente, ha explicado a COPE que no habrá un cheque en blanco al equipo de gobierno. “Nosotros no vamos a firmar un acuerdo si no se ha cumplido el anterior”, de este modo está condicionado al cumplimiento de todos los puntos, “a partir de ahí estudiaremos en profundidad el presupuesto”.

Con resignación se ha pronunciado la presidenta del grupo municipal del PP. Pilar del Olmo lamenta que el equipo de gobierno no tenga intención de pactar. “Ya han elegido a sus socios de presupuesto y está claro que la intención del equipo de gobierno es no pactar nada con el PP”.