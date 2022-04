La soberanía alimentaria “se verá comprometida” si no se aplica la Ley de la Cadena

La Unión de Campesinos de Castilla y León advierte de que si no se aplica correctamente la Ley de la Cadena Alimentaria, la soberanía nacional “se verá comprometida” en un horizonte de seis años, y ello llevará a la desaparición de explotaciones. Desde hace meses se han elevado exponencialmente los precios de los piensos un 90 por ciento, un 400 el de la electricidad, un 129 el de gasóleo y un cien por cien el de los plásticos.

Adoración Martín es ganadera, considera que los ganaderos no pueden “firmar unos contratos que nos obligan a firmar por debajo de costos y que nos ponen en esos contratos que el coste pactado cubre el coste de producción. Que no, señores que no. Que es mentira”.

José Antonio Martínez Castelo, responsable de ovino de UCCL, habla de una situación catastrófica y avanza que desde 2010 el número de explotaciones ha pasado de 3.400 en la Comunidad a 1.708. “Todos sabemos quien gana el dinero. La distribución y la industria y el que pone el trabajo los ganaderos, como toda la vida. Nadie sabe lo sacrificado que es”, lamenta.

El coordinador de la UCCL, Jesús Manuel González Palacín, criticó que producir un litro de leche de ovino, por ejemplo, cuesta un 30 por ciento más ahora que en verano, y de vacuno, un 25 por ciento. Esta situación, asegura, lleva a un abandono de forma escandalosa. “Una herramienta que necesitamos para firmar contratos dignos, siempre por encima de los costes de producción. Si no tenemos esa herramienta, es evidente. Abusa la industria y abusa la distribución”, sentencia.