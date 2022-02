PPCyL y Vox cierran un primer contacto con posiciones todavía distantes

Casi hora y media, pero todavía con una gran distancia para el acuerdo. PP y Vox cierran su primer encuentro con posiciones inamovibles: El PP sigue aferrado al gobierno en solitario y Vox exige su entrada en el gobierno autonómico. El presidente en funciones de la Junta de Castilla y León, Alfonso Ferrnández Mañueco, se inclina por agotar la vía del diálogo antes de hablar de líneas programáticas. El último paso es hablar de responsabilidades de gobierno.

"Estamos en el diálogo y en la elaboración de un programa de gobierno. No nos preocupan quiénes son las personas que tienen que ocupar los sillones en la mesa de las Cortes ni los sillones en el Gobierno. No toca en este momento", dejaba claro Fernández Mañueco.

"La distancia que nos separa al Partido Popular y a Vox aún es grande. No está cerca ese acuerdo por la posición que mantiene el PP que insiste en gobernar en solitario", apuntaba García Gallardo.

El calendario aprieta y mientras continúan las conversaciones del PP con todas las fuerzas políticas, la constitución de las Cortes tiene ya fecha: el diez de marzo. Vox insiste en obtener el mismo trato que en 2019 tuvo Ciudadanos, y por tanto, no renunciaría a la presidencia del Parlamento. Para el popular Fernández Mañueco aún no toca hablar de eso, hay dos semanas por delante de conversaciones en las que no habrá líneas rojas, pero sí principios irrenunciables. Pero hoy PP y Vox no parecen haberse entendido a la hora de hablar de dos cuestiones a las que Vox se agarra: la ley autonómica contra la Violencia de Género y el decreto de Memoria Histórica. García Gallardo ha visto predisposición del PP a tocarlo y el PP dice que se ha hablado de forma accidental.

Diálogo, programa y gobierno. Fernández Mañueco quiere pulsar a todas las fuerzas políticas con el deseo de sellar un gran acuerdo parlamentario con el que esquive otro gobierno de coalición, esta vez, con Vox.