Los nacidos en 1961, llamados a vacunarse esta semana en Valladolid y Medina del Campo

Los equipos de vacunación Covid de Sacyl en Valladolid vacunarán desde el jueves día 6 hasta el sábado día 8 a las personas nacidas en el año 1961, dentro de la vacunación generalizada del grupo de edad de 60 a 70 años de la provincia. Las vacunaciones se realizarán en el Centro Cultural Miguel Delibes y están convocados los empadronados en todas las Zonas Básicas de Salud de Valladolid, excepto Medina del Campo, Alaejos, Íscar, Olmedo y Serrada.

El horario de vacunación será de mañana, entre las 09:00 a 14:00 horas, en franjas de una hora y quince minutos para cada mes de nacimiento. El jueves día 6 están convocados los nacidos en los meses de enero a abril; el viernes los de mayo a agosto y el sábado los de septiembre a diciembre.

No deberán acudir a estas convocatorias los enfermos de Covid, los que han pasado la enfermedad en los últimos 6 meses o que estén en cuarentena; los ya vacunados, ni las personas consideradas de alto riesgo según la estrategia de vacunación.

Como viene haciéndose para estos grupos, la convocatoria se hace mediante llamamiento público por lo que no se harán citas individuales, y las personas empadronadas en las zonas básicas de salud citadas deberán acudir con el DNI y la tarjeta sanitaria o de mutualista. En todo caso, las personas que por alguna causa no puedan acudir en las fechas fijadas no tienen que llamar por teléfono y podrán ser vacunadas posteriormente en convocatorias de las que se informará oportunamente.

Vacunación en Medina del Campo

La vacunación para esa misma edad en Medina del Campo será el viernes 7 de mayo en el polideportivo municipal (Crta. Peñaranda s/n). Están convocados los empadronados en los municipios de las Zonas Básicas de Salud de Medina del Campo (Urbano y Rural), Alaejos, Íscar, Olmedo y Serrada en horario de tarde, de 15:00 a 18:45 horas en franjas de una hora y quince minutos para cada mes de nacimiento. Primero será el turno de los nacidos de enero a abril, luego de mayo a agosto y para terminar de septiembre a diciembre.