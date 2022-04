Los hospitales de Castilla y León aguantan el impacto del contagio después de la retirada de mascarillas

Más de una semana hace ya desde que se retiraran las mascarillas en la mayoría de los interiores. Tan solo se mantienen en espacios considerados de riesgo, como centros sanitarios y hospitales, residencias y farmacias. Proteger a los más vulnerables sigue siendo el objetivo porque es el colectivo que, a pesar de lo extendido de la vacunación contra el coronavirus, más sufre por contagios.

En los hospitales el reflejo es el mismo. Mil casos nuevos en Castilla y León y en la mayoría de los centros sube el número de ingresos.

Al final, siempre repercute, que haya más permisividad en interiores favorece la transmisión y eso ocurre desde que se quitaron las mascarillas. El ciudadano está más tranquilo con la relajación de las mediadas y esto, al final, tarde o temprano, se refleja en los hospitales. “Todavía subirá un poquito la incidencia y el número de ingresos por lo que a lo mejor, sí que necesitamos una planta de apoyo. De momento, aguantamos” dice a COPE el Doctor Dueñas, coordinador Covid del Hospital Clínico de Valladolid.

Las vacunas nos están protegiendo de que ingrese mucha gente y grave por eso también la población, está mucho más relajada. En planta se observan pacientes con morbilidad asociada, frágiles y mayores o un porcentaje, menos de la mitad, con otras patologías, pero con Covid asintomático.

Si no hubiésemos estado vacunados en mayoría, la sexta ola habría sido “una catástrofe”. Si no es por las vacunas, hablaríamos de incidencias de ingresos múltiples en planta y UCI y no se espera, a pesar de los picos de ingreso de gente más “mayor y frágil”. “Las UCIs están “mucho más relajadas”, cuenta Carlos Dueñas.

“Aguantamos día a día”, viendo altas y posibles ingresos para evitar abrir nuevas plantas. Todavía subirá la incidencia un poco más y el número de ingresos, pero de momento “aguantamos”.

Prudencia

“El virus sigue estando ahí” recuerdan desde la Junta. Ante la subida de la incidencia en Castilla y León, y para que se puedan mantener los niveles asistenciales, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ha hecho una llamada a la “prudencia”, y a la utilización de la mascarilla, aunque no sea obligatoria, en determinadas circunstancias.